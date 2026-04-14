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網友認證變強了！韓國CU超商「人氣零食」登陸萊爾富 限時 49 元起、免飛首爾掃貨必買「這區」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝Threads@hilife_cvs、萊爾富資料照
圖／翻攝Threads@hilife_cvs、萊爾富資料照

萊爾富太狠了！ 萊爾富（Hi-Life）便利商店繼先前引進日本超商系列茶飲引發全台掃貨潮後，近期再度於社群平台 Threads 投下震撼彈，正式宣告引進韓國超商龍頭「CU」的人氣商品。不用買機票飛首爾，現在下班去巷口就能入手正韓零食！

萊爾富話題不斷，最新宣布韓國超商龍頭 CU 強勢登台！日前小編在 Threads 上親自回覆網友敲碗：「有有有～CU 已經準備到位」，並曬出門市整排滿滿的商品實照。近期引進的韓國 CU 商品種類多元，從韓劇必備的脆口餅乾、追劇零嘴到多款熱銷小點心應有盡有，就是要讓台灣消費者同步感受正宗的「韓味」。

圖／翻攝Threads@hilife_cvs
圖／翻攝Threads@hilife_cvs

為了慶祝新品上架，即日起更祭出限定優惠，多款精選進口零食單件僅需49元，高CP值讓不少網友笑稱：「要把萊爾富當成出國補貨的第一站」。不僅能省下代購費，還能第一時間品嚐到日韓當季熱門商品。

圖／翻攝Threads@hilife_cvs
圖／翻攝Threads@hilife_cvs

隨著實體照片與優惠資訊流出，不少網友已經紛紛開箱並留言大讚：「萊爾富變強了」、「不用找代購真的太頂了」、「萊爾富最近很懂買！」。建議韓系零食控，趁現在貨源還充足時，趕快手刀衝一波門市尋寶。

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萊爾富 超商

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