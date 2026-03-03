快訊

5 大轉播餐廳「經典賽應援派對」懶人包！ 大螢幕看球超熱血 中華隊開轟「全場啤酒免費加滿、雞翅買1送1」吃爆

全台球迷棒球魂大爆發！ 2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽3月5日正式點燃戰火，為大家整理5 大轉播餐廳「經典賽應援派對」懶人包，不僅有超大螢幕直擊東京巨蛋現場，還有「啤酒買 1 送 1、中華隊開轟全場加滿」等超殺優惠，讓你不用飛日本，也能在台灣吃喝吶喊應援Team Taiwan！

金色三麥 全壘打加滿：

圖／金色三麥提供
圖／金色三麥提供

聚餐首選的「金色三麥」這次火力全開！全台21家分店在 3/5 至 3/8 中華隊賽事期間，只要中華隊擊出全壘打，現場立馬幫全場觀眾的啤酒「直接加滿」一杯！此外，球迷只要穿上應援球衣到店內內用，還能享有啤酒買一送一優惠，微風南山店更額外加碼贈送啤酒一杯。微風南山店更有大螢幕加持，氣氛超嗨。

．地點：台北美麗華、京站、南港、新莊晶冠、新店裕隆城、高雄義大等多處門市。

GUMGUM限定應援餐 贏球買一送一：

圖／GUMGUM 雞翅啤酒餐廳
圖／GUMGUM 雞翅啤酒餐廳

深受年輕人喜愛的「GUMGUM Beer & Wings 雞翅啤酒餐廳」也加入應援戰局，台北信義、小巨蛋、內科及台中店同步轉播。餐廳特別設計了 WBC 限定菜單，包含「首發單打餐」、「滿壘大叔滿貫餐」及奢華的「A5 和牛蘇格蘭蛋」。最吸引人的是，只要台灣隊獲勝當天，就推「雞翅+啤酒買一送一」，萬一不幸輸球，店家也會貼心提供「Shot安慰酒」。

．地點：台北信義本店、小巨蛋店、內科店、台中店等分店。

美式TGI FRIDAYS提早營業、Texas Roadhouse生啤優惠：

圖／Texas Roadhouse提供
圖／Texas Roadhouse提供

喜歡傳統美式觀賽氛圍的球迷，TGI FRIDAYS 星期五美式餐廳同步轉播賽事，特別配合賽事時間，在 3/5、3/7、3/8 三天提早於 10:30 開始營業。另外，Texas Roadhouse 也推出「生啤買二送一或第二杯半價」優惠。

．地點：微風松高、竹北餐廳、台中崇德餐廳等。

Hooters 竹北店免低消：

Hooters Girls是餐廳特色之一。圖／Hooters提供
Hooters Girls是餐廳特色之一。圖／Hooters提供

擁有超大螢幕的 Hooters，針對 3/6 台日大戰準備了特別活動，其中，慶城店與信義店部分場次有最低消費，而「新竹竹北店」超佛心提供無低消看球環境，讓大家輕鬆看球沒壓力。

．地點：台北慶城店、信義A13店、新竹竹北店。

BHC 炸雞配信義區 7 間酒吧派對：

圖／<a href='/search/tagging/1013/BHC炸雞' rel='BHC炸雞' data-rel='/1013/232346' class='tag'><strong>BHC炸雞</strong></a>提供
圖／BHC炸雞提供

信義區 ATT 4 FUN舉行戶外大型應援派對！館內的「BHC 炸雞」推出分享盤、韓式拌飯等菜色，並設專屬轉播觀賽席。球迷可以外帶美味炸雞，到戶外邊看邊吃，氣氛超chill。除了 BHC，現場還結合了鳥貴族、中央韓鍋酒舍、梨谷韓式烤肉等 7 間酒吧與 4 間主題餐廳，超大巨幕打造全台最強的戶外應援據點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

