應援棒球經典賽！兩餐超殺CP值「秀棒球配件」全桌享95折、加碼抽「可口可樂棒球、免費用餐券」

球迷準備好了沒？ 2026年世界棒球經典賽（WBC）熱血回歸，人氣年糕火鍋品牌「兩餐」同步推出「兩餐應援團，為經典賽加油」活動，限時祭出只要身上有「棒球元素」入店用餐，直接享有折扣優惠！

來自韓國的「兩餐」，以多款道地韓式年糕火鍋吃到飽聞名。店內主打Q彈年糕、道地韓國魚板、現炸韓式炸雞、各類炸物小吃以及經典韓國泡麵通通無限供應。近期更推出常態性的「299元基本方案」，讓韓式火鍋控能以超平價的預算，享受最正宗的韓系美味。

圖／兩餐官網

兩餐這回與吉祥物「年糕君」聯手熱血應援！即日起至3月20日止，只要前往指定門市用餐，身上穿著棒球球衣、戴著棒球帽，或是攜帶任何棒球相關配件（如鑰匙圈、吉祥物娃娃等），並在結帳時主動告知店員並出示本人配件，就能立刻享有「95折」優惠。

線上活動更刺激，活動期間同樣穿棒球裝到兩餐用餐，拍下用餐照片上傳Facebook、Instagram或Threads，並標註#兩餐應援團為經典賽加油，就有機會抽中可口可樂棒球乙顆（共20名）；官方粉絲團同步推出加碼抽獎活動，完成指定步驟並留言「和兩餐一起，為經典賽加油！」，就有機會抽中「兩餐基本方案免費單人餐券」乙張，共 10 名。

圖／兩餐韓國年糕火鍋吃到飽粉專

