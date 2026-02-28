添好運「港點吃到飽」3月開跑！ 每人699元爽吃100分鐘 「台南小北門店」新門市加入

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書
圖／翻攝添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書

2026年持續延燒點心放題！星級港點添好運」的「100分鐘點心放題」吃到飽活動，自推出以來場場爆滿、一位難求。為了回饋粉絲支持，業者正式宣布3月將繼續續辦，且戰場再擴大，除了原本的台中、高雄門市外，台南的朋友也敲碗成功囉！

圖／翻攝添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書
圖／翻攝添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書

添好運宣布3月直接續辦，不只台中J Mall店、高雄富民店兩家分店延續熱度，這次更擴大版圖加開「台南小北門店」，適用門市一口氣變成全台3家，活動開放1個月內網路訂位，每人只要699元（另計10%服務費）就能吃到飽。

想要吃得過癮，時間與規則一定要先看清楚。台中J Mall店與台南小北門店的活動時間為3月1日至31日的「平日」14:00至17:00；而高雄富民店則是誠意滿滿「不限平假日」，同樣於14:00至17:00登場。要注意的是，每個時段僅限量40位名額，用餐時間為100分鐘。

圖／翻攝添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書
圖／翻攝添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書

收費部分維持親民路線，每位成人699元＋10%服務費，0–3歲以下免費，3–6歲只要200元，6–12歲333元。特別提醒，活動「不開放現場候位」，僅限網路訂位，開放1個月內預約，訂位保留5分鐘，逾時自動取消，先搶先贏。

相關新聞

