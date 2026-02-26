快訊

「蘿莉控」婦產科淫醫涉偷拍大量未成年病患私密照 新北檢起訴求重刑

陳光復初一重傷…拿掉部分頭蓋骨腦壓仍高「未脫險」 不排除二次減壓手術

「黃金署長」確定入獄！黃季敏貪汙收賄1716萬 累計判刑55年8月定讞

228連假「超商+手搖+霜淇淋」優惠懶人包！最強咖啡「買20送12」 萬波、CoCo「買1送1」 思樂冰、霜淇淋「第2件5元」

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

228連假「最強小確幸」攻略請收下！針對即將到來的假期，各大超商、手搖飲紛紛祭出超狂優惠，不只有大家最愛的霜淇淋買一送一，還有咖啡買8送8、手搖飲買一送一等超值好康，讓你連假從早喝到晚也不傷荷包！

|超商：咖啡、霜淇淋|

．7-ELEVEN：

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

小七大方撒優惠！2/27至3/1期間，7-ELEVEN門市「CITY PRIMA精品冰香椰厚拿鐵」及「CITY CAFE香草焦糖風味瑪奇朵/黃金榛果太妃風味拿鐵」同價位第2杯只要10元；同期間，門市霜淇淋全口味任選第二件5元；思樂冰大杯/特大杯同規格也是第2杯10元。APP「OPENPOINT行動隨時取」更有思樂冰特大杯全口味買8送8（限量一萬組），手刀快搶！

．全家便利商店：

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

即日起至3/1，全家推出Let's Café特大杯美式/拿鐵任選2件89元、冰磚拿鐵2件99元。2/26至3/1連假期間，門市更祭出霜淇淋第二支5元。

．OKmart：

圖／OKmart
圖／OKmart

即日起至3/2，門市特大杯莊園美式/拿鐵（含極淬系列）買2送1。雲端商城OKmall則有特大杯咖啡買20送12的超狂折扣。因應WBC棒球熱，買指定飲品任3杯還送「挺台灣」應援貼紙！

．萊爾富：

圖／萊爾富提供
圖／萊爾富提供

連假特定時段，於2/28、3/1的10:00-14:00，萊爾富門市大杯美式、拿鐵通通只要29元，最高享5.3折優惠。

．85℃：

圖／85℃提供
圖／85℃提供

2/28當天限定，全台門市大杯咖啡系列同品項第2杯特價30元，最多可現省225元。

|手搖飲：買一送一|

．萬波：

圖／萬波提供
圖／萬波提供

即日起至2/28，「萬事大桔」買一送一（限門市現場，每日限量50組）。

．五桐號：

圖／五桐號
圖／五桐號

即日起至3/3，Uber Eats點購「鐵觀音焙奶茶、焙茶珍珠可可」買一送一。

．CoCo都可：

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

即日起至3/3，foodpanda點購珍奶(L)、生椰拿鐵等品項買一送一。

．迷客夏：

白甘蔗青茶買1送1。圖／迷客夏提供
白甘蔗青茶買1送1。圖／迷客夏提供

透過LINE禮物贈送「白甘蔗青茶」，兌換後送禮者可獲「琥珀高峰烏龍」一杯（限量萬份）。

．大苑子：

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

2/27至3/1每日上午10:00於大苑子APP準時開賣「春日好時光99元限時開喝」活動商品券，每日限量150張，可享（莓好時光、春熙柳丁翡翠、青森蘋果冰茶）三大飲品優惠；另於3/3至3/8，至全台門市購買「莓好時光(大杯)」可免費獲贈「莓好花漾(大杯)」一杯。

|手搖飲：佛心加料組|

．50嵐：

圖／翻攝50嵐 中區 臉書粉專
圖／翻攝50嵐 中區 臉書粉專

全台門市維持「買5送1」，且非純茶類可免費加料（波霸、珍珠、椰果）。

．可不可：

圖／可不可熟成紅茶提供
圖／可不可熟成紅茶提供

即日起至3/1，指定人氣奶茶系列（熟成、春芽、胭脂、白玉奶茶等）大杯任選2杯99元。

．得正：

圖／翻攝得正粉專
圖／翻攝得正粉專

3/17前，foodpanda 輸入優惠碼「美食棒棒達」，滿260元現折80元。

．COMEBUY：

圖／COMEBUY提供
圖／COMEBUY提供

買COMEBUY「冬片比賽茶」送可樂果黃金起司口味一包；出示指定包裝袋，結帳再折5元。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

霜淇淋 超商 連假 咖啡 思樂冰

udn旅遊美食編輯精選

追蹤

相關新聞

228連假「超商+手搖+霜淇淋」優惠懶人包！最強咖啡「買20送12」 萬波、CoCo「買1送1」 思樂冰、霜淇淋「第2件5元」

228連假「最強小確幸」攻略請收下！針對即將到來的假期，各大超商、手搖飲紛紛祭出超狂優惠，不只有大家最愛的霜淇淋買一送一，還有咖啡買8送8、手搖飲買一送一等超值好康，讓你連假從早喝到晚也不傷荷包！228連假「超商+手搖+霜淇淋」優惠懶人包！最強咖啡「買20送12」 萬波、CoCo「買1送1」 思樂冰、霜淇淋「第2件5元」

199元扇貝吃到飽！ 朝聖LOPIA旗下高CP值「JAPAN燒烤」 免飛日本爆吃北海道扇貝、加碼「A5和牛買1送1」

199元扇貝吃到飽！ 朝聖Loppia旗下高CP值「JAPAN燒烤」 爆吃北海道扇貝、加碼「A5和牛買1送1」

龍蝦免費吃！夏慕尼攜手蔡康永傳情 情侶上傳「牽手照」送價值破千大龍蝦

知名約會餐廳品牌「夏慕尼」今年重磅跨界，特別邀請作家、心動觀察家蔡康永優雅入座，以細膩視角見證鐵板前的深情對話，並共同為...

經典手扒雞回歸！「香雞城」插旗西門町 「小型外帶店」再掀回憶殺

香雞城這個名字，對不少台北人而言，是童年放學後的香氣記憶。創立於1984年的本土烤雞品牌，當年以整隻烤雞搭配手套與胡椒鹽的豪邁吃法打開知名度，全盛時期全台分店數一度突破百家，成為六、七年級生心中難以取代的經典滋味。沉寂多年後，如今品牌再度傳出新動向，宣布於西門町商圈展店，讓老饕們相當期待。

搶搭運動賽事熱潮 台北萬豪「主餐買一送一」 最高省1700元

搶搭近期國際運動賽事熱潮，台北萬豪酒店推出超強餐飲優惠，館內Garden Kitchen自3月2日至4月30日推平日午間...

連3天「韓式炸雞買1送1」！本村炸雞首進高雄　新推「台味三杯雞」

來自韓國的「Bonchon本村韓食炸雞」將於2月26日正式進軍高雄，插旗高雄大立百貨，乃是品牌在台第7間分店。同時全台門...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。