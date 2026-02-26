228連假「超商+手搖+霜淇淋」優惠懶人包！最強咖啡「買20送12」 萬波、CoCo「買1送1」 思樂冰、霜淇淋「第2件5元」
228連假「最強小確幸」攻略請收下！針對即將到來的假期，各大超商、手搖飲紛紛祭出超狂優惠，不只有大家最愛的霜淇淋買一送一，還有咖啡買8送8、手搖飲買一送一等超值好康，讓你連假從早喝到晚也不傷荷包！
|超商：咖啡、霜淇淋|
．7-ELEVEN：
小七大方撒優惠！2/27至3/1期間，7-ELEVEN門市「CITY PRIMA精品冰香椰厚拿鐵」及「CITY CAFE香草焦糖風味瑪奇朵/黃金榛果太妃風味拿鐵」同價位第2杯只要10元；同期間，門市霜淇淋全口味任選第二件5元；思樂冰大杯/特大杯同規格也是第2杯10元。APP「OPENPOINT行動隨時取」更有思樂冰特大杯全口味買8送8（限量一萬組），手刀快搶！
．全家便利商店：
即日起至3/1，全家推出Let's Café特大杯美式/拿鐵任選2件89元、冰磚拿鐵2件99元。2/26至3/1連假期間，門市更祭出霜淇淋第二支5元。
．OKmart：
即日起至3/2，門市特大杯莊園美式/拿鐵（含極淬系列）買2送1。雲端商城OKmall則有特大杯咖啡買20送12的超狂折扣。因應WBC棒球熱，買指定飲品任3杯還送「挺台灣」應援貼紙！
．萊爾富：
連假特定時段，於2/28、3/1的10:00-14:00，萊爾富門市大杯美式、拿鐵通通只要29元，最高享5.3折優惠。
．85℃：
2/28當天限定，全台門市大杯咖啡系列同品項第2杯特價30元，最多可現省225元。
|手搖飲：買一送一|
．萬波：
即日起至2/28，「萬事大桔」買一送一（限門市現場，每日限量50組）。
．五桐號：
即日起至3/3，Uber Eats點購「鐵觀音焙奶茶、焙茶珍珠可可」買一送一。
．CoCo都可：
即日起至3/3，foodpanda點購珍奶(L)、生椰拿鐵等品項買一送一。
．迷客夏：
透過LINE禮物贈送「白甘蔗青茶」，兌換後送禮者可獲「琥珀高峰烏龍」一杯（限量萬份）。
．大苑子：
2/27至3/1每日上午10:00於大苑子APP準時開賣「春日好時光99元限時開喝」活動商品券，每日限量150張，可享（莓好時光、春熙柳丁翡翠、青森蘋果冰茶）三大飲品優惠；另於3/3至3/8，至全台門市購買「莓好時光(大杯)」可免費獲贈「莓好花漾(大杯)」一杯。
|手搖飲：佛心加料組|
．50嵐：
全台門市維持「買5送1」，且非純茶類可免費加料（波霸、珍珠、椰果）。
．可不可：
即日起至3/1，指定人氣奶茶系列（熟成、春芽、胭脂、白玉奶茶等）大杯任選2杯99元。
．得正：
3/17前，foodpanda 輸入優惠碼「美食棒棒達」，滿260元現折80元。
．COMEBUY：
買COMEBUY「冬片比賽茶」送可樂果黃金起司口味一包；出示指定包裝袋，結帳再折5元。
