現磨小麥成絕響！ 東區「最難訂義大利麵 Fermi」無預警熄燈 網不捨：來不及回訪

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝Fermi臉書
圖／翻攝Fermi臉書

現磨小麥成絕響！ 台北東區饕客要哭了！曾被譽為「全台北最難訂位」的手工義大利麵名店「Fermi Pasta」，近日無預警在社群平台上發布熄燈公告，宣布將在228連假結束後正式結束營業。消息一出震驚餐飲圈，不少粉絲紛紛湧入留言區哀號：「太突然了、來不及回訪」。

圖／翻攝Fermi Google Maps
圖／翻攝Fermi Google Maps

自2021年9月開幕以來，Fermi Pasta便以獨特的「現磨小麥」工法在東區打響名號。由名廚James Sharman坐鎮，餐廳堅持高品質的職人精神，從一顆麥粒開始製作，每日新鮮磨粉、手工揉製麵體，將台灣在地食材與創新的義大利料理完美結合。

圖／翻攝Fermi臉書
圖／翻攝Fermi臉書

Fermi不僅讓餐廳在競爭激烈的東區站穩腳跟，更曾獲得「500盤」大獎肯定，Google評論上累積近800則好評。然而，這份美味即將成為回憶。Fermi Pasta於27日在官方IG沉重發文：「懷著沉重的心情，我們必須宣布Fermi將於台北結束營業。台北現磨小麥義大利麵的時代，也將畫下句點。」

圖／翻攝IG@fermipasta
圖／翻攝IG@fermipasta

業者宣布最後營業日為3月1日，歇業消息曝光後，社群平台上隨即掀起討論熱潮。許多老顧客感性留言：「謝謝你們帶來的美好用餐體驗」、「怎麼收得這麼趕，嗚嗚」、「這間真的是東區指標，太可惜了」。

