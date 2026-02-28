快訊

手搖飲南霸天出事了！ 茶の魔手分店掛「簡體字海報」 嗆客：沒吃你家大米　總公司急發聲再掀怒火

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝自茶的魔手仁德中清店Google評論區、茶的魔手臉書
圖／翻攝自茶的魔手仁德中清店Google評論區、茶的魔手臉書

南部連鎖茶飲霸主「茶の魔手」驚傳文宣爭議！位於台南仁德的門市近期因張貼「簡體字」宣傳海報，引發大批網友不滿，認為其語氣與用字「充滿陸感」。面對Google評論的一星負評，店家竟親自上陣以火藥味十足的話語回嗆，甚至驚動總公司出面滅火，但仍見網友不領情。

有民眾發現，茶の魔手台南仁德中清店在門口擺放「2026年度熱銷飲品」海報，內容寫著「宝～渴了不...买杯凉的犒劳自己一下」。由於全篇使用簡體字，加上「宝」、「犒劳」等用語，讓消費者質疑品牌定位，而在Google評論留下1星負評，直言：「不說我還以為來到中國，呵呵」。

圖／翻攝自茶的魔手仁德中清店Google評論區
圖／翻攝自茶的魔手仁德中清店Google評論區

面對負評，該分店業者並未低頭，反而親自回覆且火力全開。店家表示，選用簡體字是為了「視覺簡潔與現代美感」，並強調在台灣使用簡體字並無法律限制、並非違規。隨後店家更語氣輕佻地嘲諷：「笑鼠！招牌可沒吃你家大米！招牌本人：咋地！跟你so哈囉也不行！」這番回覆被截圖轉發至Threads後，瞬間引燃輿論怒火。

圖／翻攝自Threads
圖／翻攝自Threads

隨著風波越演越烈，茶の魔手總公司也緊急發布聲明。聲明中強調品牌經營30多年，始終專心「把茶做好」，並表示「門市的文宣若讓朋友們有不好的感受，我們會傾聽，也會持續教育與調整。對我們來說，每一杯茶的價值，來自土地、來自時間，也來自彼此的理解與尊重。謝謝每一位支持我們的朋友。」

這份溫和的聲明卻讓網友更加憤怒、紛紛砲轟「什麼叫『若讓朋友有不好感受』？把問題丟給消費者喔？」、「官方對消費者的異議態度就是如此嗎？」、「這回應溫和到幾乎在護航，你們要確定欸！」

