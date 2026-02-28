快訊

派系互打？高雄綠營黨內初選又爆參選人涉詐欺 當事人喊冤

展開報復行動 多枚彈道飛彈「從伊朗朝以色列」發射

行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

西門町「抹茶買一送一」！最強和茶「侍茶匠」 必點手刷抹茶歐蕾 「超萌燈箱磁鐵」免費送

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／侍茶匠提供
圖／侍茶匠提供

抹茶控快衝！ 主打日式和茶風味的「侍茶匠」，近期將西門總店全面改裝升級，以「新和茶美學」為設計靈感，將店面打造為純粹、沉靜的侍茶空間，讓消費者在熱鬧的西門商圈中，也能感受到一絲日式的寧靜氣息。

圖／侍茶匠提供
圖／侍茶匠提供

新菜單亮點滿滿，抹茶控首推「宇治抹茶歐蕾」與「桂香抹茶歐蕾」，每杯皆由職人現場手刷30秒，確保抹茶的香氣與甘甜韻味完整釋放。不喝抹茶的朋友則推薦「桂花金麥」，以天然黃金蕎麥現煮搭配優雅桂花香；或是結合烏龍茶香與許慶良鮮奶的「焙香歐蕾」，層層堆疊的奶茶香氣非常迷人。

圖／侍茶匠提供
圖／侍茶匠提供

開幕限時優惠！即日起至3月3日，店內推出指定飲品「買一送一」活動，範圍涵蓋日式銘茶與極上宇治抹茶系列，共計15項商品可供選擇。其中「極上宇治抹茶系列」堅持使用高規格的宇治抹茶粉「奧綠」，在抹茶原料昂貴的當下，依然祭出買一送一。

圖／侍茶匠提供
圖／侍茶匠提供

現場更有豐富互動！即日起至3月8日，只要有任一消費，即可挑戰「盲飲遊戲」，若能準確猜出店員提供的茶飲種類，就能直接獲得「免費單品茶」一杯。此外，消費滿149元並完成社群打卡任務，還能獲得品牌特製的「燈箱磁鐵」或「和風鑰匙圈」，粉絲必收藏！

圖／侍茶匠提供
圖／侍茶匠提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

抹茶 買一送一 西門町 必點 侍茶匠

相關新聞

西門町「抹茶買一送一」！最強和茶「侍茶匠」 必點手刷抹茶歐蕾 「超萌燈箱磁鐵」免費送

西門町「抹茶買一送一」！最強和茶「侍茶匠」 必點手刷抹茶歐蕾 「超萌燈箱磁鐵」免費送

新春送酒不踩雷！成雙成對、紅金配色、投其所好 讓長輩客戶都滿意

農曆新年到來，親友間的走訪寒暄與應酬聚會進入高峰，而「送酒」作為華人社會中最具份量的禮贈選擇，背後蘊含的民俗學問其實大有來頭。許多民眾在挑選酒禮時常陷入名氣或價位的迷思，卻忽略了最能觸動長輩或重要客戶

火馬年開運必備！侯布雄新春限定饗宴初一登場 只有5天

迎來萬象奔騰的火馬之年，多次蟬聯《臺灣米其林指南》二星肯定的L’ATELIER de Joël Robuchon Taipei侯布雄法式餐廳，於農曆正月初一至初五（2月17日至21日）午餐時段，限時推

2026「亞洲50」待客藝術獎揭曉！現代印度美食先驅孟買Masque封王

作為首屈一指的現代印度美食先驅，位於孟買的「Masque」餐廳，獲得2026年度「亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 ...

萃釀台灣風土百味！ 地瓜、醜蔬菜、稻米，釀出台灣地酒新滋味

如果說威士忌喝的是橡木桶歲月滋味，葡萄酒喝的是氣候風土滋味，那麼，台灣地酒喝的就是以台灣豐富物產為基礎，醞釀出的台灣土地滋味。

國際名廚江振誠領銜！9天限定青森週全島大開催 全台30家餐飲品牌力挺

青森週曾是國際名廚江振誠（Chef André）的「RAW」餐廳最具代表性的年度企劃；今年欣逢青森週10周年，江振誠特別...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。