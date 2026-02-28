西門町「抹茶買一送一」！最強和茶「侍茶匠」 必點手刷抹茶歐蕾 「超萌燈箱磁鐵」免費送

抹茶控快衝！ 主打日式和茶風味的「侍茶匠」，近期將西門總店全面改裝升級，以「新和茶美學」為設計靈感，將店面打造為純粹、沉靜的侍茶空間，讓消費者在熱鬧的西門商圈中，也能感受到一絲日式的寧靜氣息。

新菜單亮點滿滿，抹茶控首推「宇治抹茶歐蕾」與「桂香抹茶歐蕾」，每杯皆由職人現場手刷30秒，確保抹茶的香氣與甘甜韻味完整釋放。不喝抹茶的朋友則推薦「桂花金麥」，以天然黃金蕎麥現煮搭配優雅桂花香；或是結合烏龍茶香與許慶良鮮奶的「焙香歐蕾」，層層堆疊的奶茶香氣非常迷人。

開幕限時優惠！即日起至3月3日，店內推出指定飲品「買一送一」活動，範圍涵蓋日式銘茶與極上宇治抹茶系列，共計15項商品可供選擇。其中「極上宇治抹茶系列」堅持使用高規格的宇治抹茶粉「奧綠」，在抹茶原料昂貴的當下，依然祭出買一送一。

現場更有豐富互動！即日起至3月8日，只要有任一消費，即可挑戰「盲飲遊戲」，若能準確猜出店員提供的茶飲種類，就能直接獲得「免費單品茶」一杯。此外，消費滿149元並完成社群打卡任務，還能獲得品牌特製的「燈箱磁鐵」或「和風鑰匙圈」，粉絲必收藏！

