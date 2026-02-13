快訊

美車零關稅 BMW總代理指「這票休旅車」將配合政府調整售價

新春開運吃鍋！王品4大鍋物「抽紅包」、這一鍋「武德宮錢母」抽全年75折、舞古賀「4階禮包送龍蝦」

新春開運吃鍋正夯，火鍋控的紅包準備領不完！各大火鍋集團祭出2026超狂優惠，王品集團強打「滿千送千」再加倍，讓你開春就現賺；這一鍋則是首度聯名北港武德宮，把發財金錢母直接送進消費者口袋，還有機會抽中「全年75折卡」；而南台灣的舞古賀不手軟，集點達標直接請吃「貝里斯龍蝦」，超多好康讓鍋控馬年開運吃一波！

● 王品4大鍋物強強聯手！滿千送千、紅包抽抽樂

青花驕、和牛涮、聚及尬鍋推出消費抽籤贈菜等好禮。圖／王品集團提供
青花驕、和牛涮、聚及尬鍋推出消費抽籤贈菜等好禮。圖／王品集團提供

王品集團旗下人氣品牌「青花驕」、「和牛涮」、「聚 日式鍋物」及「尬鍋」火力全開！即日起至3/1，「青花驕」內用滿千就能抽紅包，LINE官方帳號同步推出「驕運開鍋」抽籤，有機會免費獲得海鮮滑、椒麻口水雞等好禮。

更狂的是，「和牛涮」、「尬鍋」與「聚」即日起至2/28，內用消費滿1,000元，除了送千元電子券，再加碼千元紙本折價券，等於「投1000回饋2000」超驚人！ 喜歡和牛的朋友，858元起就能爽嗑澳洲金牌純血和牛，加入好友測運勢還有機會抽中「極上和牛套餐券」。

● 這一鍋聯名武德宮送錢母！加碼「麻將比大小」送肉盤

這一鍋餐飲集團聯名雲林北港武德宮，推出限量「發財金（錢母）」刮刮樂。圖／這一鍋餐飲集團提供
這一鍋餐飲集團聯名雲林北港武德宮，推出限量「發財金（錢母）」刮刮樂。圖／這一鍋餐飲集團提供

這一鍋餐飲集團今年首度攜手雲林北港武德宮，推出限量「發財金錢母」，這張錢母不只招財，背面還藏有刮刮樂，最大獎可獲得「全年75折專用卡」，一路爽用到2026年底！

這一鍋、燒肉同話、這一小鍋、韓啵推出開運遊戲拿好禮。圖／這一鍋餐飲集團提供
這一鍋、燒肉同話、這一小鍋、韓啵推出開運遊戲拿好禮。圖／這一鍋餐飲集團提供

此外，即日起至2/22期間推出「開運大三元」活動，消費滿2,000元即可與店員進行「麻將比大小」，贏了直接招待培根牛或梅花豬。旗下品牌「燒肉同話」、「這一小鍋」也分別推出摸麻將、骰子遊戲，海鮮三拼、澳洲和牛板腱都有機會免費入袋。

● 南台指標「舞古賀」集點大禮包 龍蝦免費領

高雄舞古賀「新春集點盛典」吃越多送越多。圖／舞古賀鍋物專門店提供
高雄舞古賀「新春集點盛典」吃越多送越多。圖／舞古賀鍋物專門店提供

南台灣火鍋迷必衝！「舞古賀鍋物專門店」即日起至4月30日推出超狂集點，只要加入LINE官方帳號並綁定會員，個人消費滿650元即可開始累積。

集點好禮分為四階段，A階段的「肉量增量20%」、B階段的「肉量翻倍增量50%」、C階段兌換「蛤蠣蠔多海鮮盤」、挑戰到D階段霸氣招待價值約1,600元的「貝里斯龍蝦」乙隻！建議民眾用餐前先掃碼完成數位綁定，精準計算每一次的美味點數。

