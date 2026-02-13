新春開運吃鍋！王品4大鍋物「抽紅包」、這一鍋「武德宮錢母」抽全年75折、舞古賀「4階禮包送龍蝦」
新春開運吃鍋正夯，火鍋控的紅包準備領不完！各大火鍋集團祭出2026超狂優惠，王品集團強打「滿千送千」再加倍，讓你開春就現賺；這一鍋則是首度聯名北港武德宮，把發財金錢母直接送進消費者口袋，還有機會抽中「全年75折卡」；而南台灣的舞古賀不手軟，集點達標直接請吃「貝里斯龍蝦」，超多好康讓鍋控馬年開運吃一波！
● 王品4大鍋物強強聯手！滿千送千、紅包抽抽樂
王品集團旗下人氣品牌「青花驕」、「和牛涮」、「聚 日式鍋物」及「尬鍋」火力全開！即日起至3/1，「青花驕」內用滿千就能抽紅包，LINE官方帳號同步推出「驕運開鍋」抽籤，有機會免費獲得海鮮滑、椒麻口水雞等好禮。
更狂的是，「和牛涮」、「尬鍋」與「聚」即日起至2/28，內用消費滿1,000元，除了送千元電子券，再加碼千元紙本折價券，等於「投1000回饋2000」超驚人！ 喜歡和牛的朋友，858元起就能爽嗑澳洲金牌純血和牛，加入好友測運勢還有機會抽中「極上和牛套餐券」。
● 這一鍋聯名武德宮送錢母！加碼「麻將比大小」送肉盤
這一鍋餐飲集團今年首度攜手雲林北港武德宮，推出限量「發財金錢母」，這張錢母不只招財，背面還藏有刮刮樂，最大獎可獲得「全年75折專用卡」，一路爽用到2026年底！
此外，即日起至2/22期間推出「開運大三元」活動，消費滿2,000元即可與店員進行「麻將比大小」，贏了直接招待培根牛或梅花豬。旗下品牌「燒肉同話」、「這一小鍋」也分別推出摸麻將、骰子遊戲，海鮮三拼、澳洲和牛板腱都有機會免費入袋。
● 南台指標「舞古賀」集點大禮包 龍蝦免費領
南台灣火鍋迷必衝！「舞古賀鍋物專門店」即日起至4月30日推出超狂集點，只要加入LINE官方帳號並綁定會員，個人消費滿650元即可開始累積。
集點好禮分為四階段，A階段的「肉量增量20%」、B階段的「肉量翻倍增量50%」、C階段兌換「蛤蠣蠔多海鮮盤」、挑戰到D階段霸氣招待價值約1,600元的「貝里斯龍蝦」乙隻！建議民眾用餐前先掃碼完成數位綁定，精準計算每一次的美味點數。
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。