Buffet饗宴2月大升級！ 十二廚「松葉蟹腳」加碼不加價 煙波莫內春節限定「鮑魚、小龍蝦」無限吃到飽

Buffet控快看！2月春節與年後聚餐熱潮，飯店自助餐誠意滿滿「大升級」。台北喜來登十二廚驚喜宣布，原本僅在午、晚餐供應的「松葉蟹腳」，現在連假日下午茶都能吃到，且主打「升級不加價」；新竹煙波湖濱館則推出頂級海陸企劃，鮑魚、小龍蝦、龍膽石斑等頂級食材都端上桌囉！

．十二廚假日下午茶限定升級！2/28前「松葉蟹腳」無限供應不加價

台北喜來登「十二廚」自助餐加碼松葉蟹腳，餐點示意圖。圖／台北喜來登酒店

台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳，推出春節前限定福利，即日起至2月28日前，原本只在午晚餐時段出現的「松葉蟹腳」，特別加碼到假日下午茶餐檯！每人價格維持1,290元+10%，升級不加價，讓饕客在下午茶時段也能大啖肥美蟹腳，CP值直接爆表。

十二廚。圖／台北喜來登大飯店官網

此外，館內米其林餐廳也同步出招，一星餐廳「請客樓」推出8道式豪華桌席，包含雞米芽菜帝王蟹、青辣汁東星斑等川味饗宴；米其林入選餐廳「辰園」則主打頂級花膠、龍蝦與星斑。

．煙波莫內饗宴春節大升級！整隻乳豬+「鮑魚、石斑、小龍蝦」吃到飽

新竹湖濱館推出「2026駿馬迎春 莫內饗宴」春節九大珍饌。圖／煙波國際觀光集團提供

被譽為「新竹最難訂位Buffet」的煙波新竹湖濱館「莫內饗宴」，在農曆春節期間強勢推出「駿馬迎春」企劃。自春節首日至初五，餐檯規格全面拉高，一口氣集結了全台自助餐罕見的「鮑魚、小龍蝦、扇蝦、龍膽石斑」頂級食材，讓海鮮控大呼過癮。

新竹湖濱館推出「2026駿馬迎春 莫內饗宴」春節九大珍饌。圖／煙波國際觀光集團提供

這次的春節限定菜單高達九道主題料理，其中必搶的「福祿大三元」更是將鮑魚、扇蝦一次入菜。除夕首日更特別準備了「整隻烤乳豬」現切秀，營造最氣派的團圓氣氛。春節限定饗宴每位1,980元（+10%）起，由於席位有限，想朝聖的民眾一定要提早訂位。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」