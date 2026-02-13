「紅豆食府」吃到飽回歸！ 30道上海料理+點心「868元無限續點」 高CP值2大分店「平日限定」開跑

吃到飽控快看！ 台北老字號上海菜名店「紅豆食府」再度讓大家吃個過癮，深受饕客喜愛的吃到飽活動確定驚喜回歸，主打近30道正宗上海料理與點心無限供應，且每人只要868元(+10%)，就能在享受一場頂級中式午宴。

紅豆食府天母店。圖／紅豆食府官網

吃到飽平日午間限定！兩大分店3/2起同步開跑

紅豆食府以道地精緻的上海料理聞名，過去曾於敦南分店(已歇業)推出吃到飽專案，引發排隊熱潮。這回吃到飽將再度回歸，從3月2日起正式回歸，限定於「信義店」以及「SOGO 天母店」供應，此專案僅限平日中午時段，記得提前訂位以免向隅。

紅豆食府信義店。圖／紅豆食府官網

吃到飽菜單。圖／紅豆食府粉專

回歸菜單誠意十足，涵蓋了紅豆食府最經典的靈魂菜色，開胃小點包含涼拌小黃瓜、醋溜川耳、四喜烤麩與柚香蘿蔔片等，熱食料理包含無錫排骨、宮保雞丁、左宗棠雞等大菜，以及各式炒麵、炒飯等飽足主食吃到飽。

圖／紅豆食府粉專

現場將提供熱騰騰的經典點心，包含皮薄多汁的小籠湯包、五色蒸餃、上海生煎包與蜜汁叉燒包，紅豆食府招牌的紅豆鬆糕、豆沙鍋餅以及經典「心太軟」，甜點控們更是不能錯過！

圖／紅豆食府粉專

868元上海點心一網打盡 破表CP值手刀搶預定

這回將由明亮寬敞的信義店，百貨內的SOGO天母店舉行活動，僅限「平日中午」供應，座位有限建議提早訂位或現場排隊，吃到飽價格則是每位成人868元(+10%)、90-130公分的兒童每位價格500元、90公分以下收取100元，CP值破表。需注意的是，吃到飽採即點即用方式進行，每回份量以人數出餐，最後進場時間為12:30、出餐至13:30。

圖／紅豆食府粉專

紅豆食府信義店

地址：台北市信義區松壽路9號新光三越信義新天地A9館 7F

電話：02-8789-2929

紅豆食府天母店

地址：台北市士林區中山北路六段77號8樓

電話：02-2833-2208

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」