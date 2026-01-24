快訊

除濕機不光拿來吹乾衣服！業者建議「一擺放位置」去除家中潮濕黴菌

跟人一樣高「超巨萌貴賓」鑽進後背包兜風 百萬網友大驚：爸爸更厲害！

貝克漢一家公開決裂！DJ還原布魯克林婚禮「尷尬」母子共舞現場

2026新春開運必喝！ 鶴茶樓質感爆表「祝鶴浮雕杯」送刮刮樂　馬祖新村「大富大貴提盒」送禮超吸睛

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／鶴茶樓、馬祖新村提供
圖／鶴茶樓、馬祖新村提供

超喜氣！2026新春限定手搖杯來了，「鶴茶樓」與「馬祖新村」分別祭出超應景設計，不只杯身視覺滿分，還附贈春聯、刮刮樂與開運甜點，讓民眾買杯飲料就能沾喜氣、討好運，無論自飲或送禮都超有年味！

．鶴茶樓「祝鶴杯」喜氣朱紅+立體浮雕　馬年限定超討喜

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓首次推出新春限定杯款「祝鶴杯」，一改以往墨綠、古銅復古調性，大膽採用充滿喜氣的朱紅色作為主色！杯身以特殊浮雕工藝呈現「HECHALOU」字母，凹凸立體設計象徵熱鬧繁盛，點綴其間的銅色金幣更帶來滿滿吉祥好運意象。

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

快來感受這波濃濃年味，1/28起只要來店消費單筆滿百元，就能免費獲得「刮刮卡」與「鶴氏春聯」各一組。刮刮卡驚喜不斷，特獎祭出「指定大杯飲品買1送1」（包含蘋果鶴頂紅茶、復刻波霸奶茶等夯品），還有一獎「第2杯半價」及二獎「現折5元」等獎項，數量有限送完為止。

馬祖新村「大富大貴杯」大紅金配色超財氣　暴富開心果車輪餅一口爆富

圖／馬祖新村提供
圖／馬祖新村提供

馬祖新村則以「大富大貴賀歲包裝組」強勢回歸，整體視覺以大紅色調搭配貴氣逼人的金色字體，包含「大富大貴飲品杯」與「金發財車輪餅袋」，光看名字就覺得財運滾滾來。如果是要送禮，品牌還貼心準備了質感滿分的「6入外帶提盒」，讓你提著去作客超有面子。

圖／馬祖新村提供
圖／馬祖新村提供

最亮眼的新品莫過於「暴富開心果車輪餅」，內餡使用來自法國百年品牌開心果，融入香甜滑順卡士達醬，每一口都吃得到堅果濃郁香氣。更有著「天天開心、財源廣進」的好兆頭，絕對是春節聚會的最佳應景下午茶。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

必喝 鶴茶樓 馬祖

相關新聞

2026新春開運必喝！ 鶴茶樓質感爆表「祝鶴浮雕杯」送刮刮樂　馬祖新村「大富大貴提盒」送禮超吸睛

2026新春開運必喝！ 鶴茶樓質感爆表「祝鶴浮雕杯」送刮刮樂　馬祖新村「大富大貴提盒」送禮超吸睛

哈根達斯「烤花生冰淇淋香菜堡」限時開賣！ 2入299元爽吃「升級版花生捲」

有夠Local接地氣！ 哈根達斯隱藏版「烤花生冰淇淋香菜堡」限時開賣 2入299元爽吃

三麗鷗粉絲衝了！ 「CoCo x 美樂蒂」莓好雙果系列登場 2款聯名杯身+3款爆萌周邊帶走 還免費送泡泡貼紙

手搖飲龍頭「CoCo都可」這次攜手三麗鷗超人氣巨星「美樂蒂（My Melody）」推出超夢幻聯名，不僅有季節限定的草莓系飲品「莓好雙果系列」，更同步祭出 2 款粉嫩聯名杯身與 3 款爆萌週邊，1月26日起準時開賣，鐵粉們千萬別錯過！

「再睡 5 分鐘 X Tom and Jerry」聯名禮盒限時7折優惠！省165元爽吃烙印與年輪蛋糕

人氣手搖品牌「再睡 5 分鐘」再度掀起話題，攜手長崎蛋糕領導品牌金格 KONIG，首度推出《Tom and Jerry》聯名「派對分享三入禮盒」，以童年經典動畫結合療癒甜點，為新春聚會與送禮市場增添話題亮點。現在限時優惠7折一定要把握機會收藏！

買一送一快抽！ 五桐號「Care Bears」超萌聯名 「梨茶、琥珀烤奶」新品上市「御守盲包、發財金」開運周邊必收

手搖控尖叫！人氣手搖飲「五桐號」再度攜手超夯IP「Care Bears™」，即日起推出第二彈聯名企劃，不僅推出四款超萌的春節限定杯身，更同步祭出「御守盲包」、「香氛片」等超療癒周邊，甚至還有機會抽中「買一送一」抽起來。

哈根達斯每件80元！7-ELEVEN「哈根達斯5件399元」折扣來了 經典必囤「迷你杯、雪酥」任你選

哈根達斯80元有找！7-ELEVEN「哈根達斯」新折扣來了，迷你杯、雪糕、雪酥系列任你選，平均每件約只要80元，補貨補起來！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。