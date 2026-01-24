2026新春開運必喝！ 鶴茶樓質感爆表「祝鶴浮雕杯」送刮刮樂　馬祖新村「大富大貴提盒」送禮超吸睛

超喜氣！2026新春限定手搖杯來了，「鶴茶樓」與「馬祖新村」分別祭出超應景設計，不只杯身視覺滿分，還附贈春聯、刮刮樂與開運甜點，讓民眾買杯飲料就能沾喜氣、討好運，無論自飲或送禮都超有年味！

．鶴茶樓「祝鶴杯」喜氣朱紅+立體浮雕 馬年限定超討喜

鶴茶樓首次推出新春限定杯款「祝鶴杯」，一改以往墨綠、古銅復古調性，大膽採用充滿喜氣的朱紅色作為主色！杯身以特殊浮雕工藝呈現「HECHALOU」字母，凹凸立體設計象徵熱鬧繁盛，點綴其間的銅色金幣更帶來滿滿吉祥好運意象。

快來感受這波濃濃年味，1/28起只要來店消費單筆滿百元，就能免費獲得「刮刮卡」與「鶴氏春聯」各一組。刮刮卡驚喜不斷，特獎祭出「指定大杯飲品買1送1」（包含蘋果鶴頂紅茶、復刻波霸奶茶等夯品），還有一獎「第2杯半價」及二獎「現折5元」等獎項，數量有限送完為止。

馬祖新村「大富大貴杯」大紅金配色超財氣 暴富開心果車輪餅一口爆富

馬祖新村則以「大富大貴賀歲包裝組」強勢回歸，整體視覺以大紅色調搭配貴氣逼人的金色字體，包含「大富大貴飲品杯」與「金發財車輪餅袋」，光看名字就覺得財運滾滾來。如果是要送禮，品牌還貼心準備了質感滿分的「6入外帶提盒」，讓你提著去作客超有面子。

最亮眼的新品莫過於「暴富開心果車輪餅」，內餡使用來自法國百年品牌開心果，融入香甜滑順卡士達醬，每一口都吃得到堅果濃郁香氣。更有著「天天開心、財源廣進」的好兆頭，絕對是春節聚會的最佳應景下午茶。

