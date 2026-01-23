「放大版樂高」免費玩！ 統一時代百貨「樂高新年3關卡」 闖關換刮刮卡、不限金額送小馬積木

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
樂高馬上添樂 玩轉新春。圖／樂高提供
樂高馬上添樂 玩轉新春。圖／樂高提供

樂高迷快衝！迎接農曆馬年，台灣樂高特別在信義區打造限時一個月的「樂高馬上添樂 玩轉新春」活動，即日起正式於統一時代百貨2樓夢廣場登場。現場不只把積木放大成巨型賽馬場，還規劃了「123木頭人」、「真人版大富翁」等3大免費闖關關卡，完成任務就能換取刮刮卡，消費不限金額還能把超萌的「迷你小馬」帶回家！

樂高馬上添樂 玩轉新春。圖／樂高提供
樂高馬上添樂 玩轉新春。圖／樂高提供

三大關卡免費挑戰！123木頭人、真人版大富翁超吸睛

樂高馬上添樂 玩轉新春。圖／樂高提供
樂高馬上添樂 玩轉新春。圖／樂高提供

今年的樂高新年活動以「新春賽馬場」為主題，規劃了寓教於樂的團體闖關任務。

第一關：「123木頭人尋寶趣」，玩家需在關主喊停時及時反應，並在限時內尋找「白馬」積木成功過關

第二關：「馬力歐跳跳樂」則像是真人版大富翁，小朋友可以自由拼裝大型紅骰子，在地圖前進時若踩到「星星」能直達終點，但要小心「炸彈」會讓你退回原點哦。

第三關：「積木接水管大考驗」考驗腦力，挑戰者必須利用各式直線與彎頭積木，將起點與終點完美連接。凡是通過這三項考驗，憑蓋滿章的卡片即可兌換刮刮卡一張。

「瑞馬獻春」必拍造景！週末限定花藝工坊質感爆棚

樂高馬上添樂 玩轉新春。圖／樂高提供
樂高馬上添樂 玩轉新春。圖／樂高提供

除了玩遊戲，現場也是拍照打卡的聖地！場邊同步展出「瑞馬獻春」樂高新年造景，其中機關精巧的「駿馬奔騰圖」與內藏財神爺的「鞭炮」盒組，更是收藏迷不可錯過的亮點。此外，1月24日及2月7日還加碼推出「花開富貴」樂高花藝工坊，由知名花藝品牌與樂高達人帶領，讓親子能一起動手做。

樂高馬上添樂 玩轉新春。圖／樂高提供
樂高馬上添樂 玩轉新春。圖／樂高提供

加碼行程：小樂現身年貨大街！擲筊挑戰拿春聯

不僅如此，樂高人氣角色「小樂」也將在2月6日至2月8日現身台北年貨大街，現場更規劃超特別的「樂高擲筊挑戰」，只要擲出聖筊，就有機會拿到特製的樂高新春春聯。

贈禮部分，除了不限金額消費送小馬積木，全館消費滿3,000元可獲得「樂高招財錢袋」，全台指定店鋪買滿1,200元送「馬年限定紅包」、滿2,800元再送「馬年限定積木組」，多款馬年限定好禮就是要讓樂高迷拿好拿滿！

樂高馬上添樂 玩轉新春。圖／樂高提供
樂高馬上添樂 玩轉新春。圖／樂高提供

樂高馬上添樂 玩轉新春。圖／樂高提供
樂高馬上添樂 玩轉新春。圖／樂高提供

【樂高馬上添樂 玩轉新春】

．活動地點：統一時代百貨台北店2F夢廣場

．活動時間： 1/23（五）～2/22（日）

．營業時間： 平日 13:00-20:00；周末 12:00-20:30（2/16營業至17:00）

