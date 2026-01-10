快訊

巨型「五檔魯夫」現身！ 海外首站「航海王25週年特展」科教館開跑 4大展區、AR互動、朝聖戰鬥原稿

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝ONE PIECE Emotion 航海王動畫25週年紀念特展、科教館GO好玩臉書、時藝多媒體提供
圖／翻攝ONE PIECE Emotion 航海王動畫25週年紀念特展科教館GO好玩臉書、時藝多媒體提供

海賊迷尖叫！2026熱血沸騰的盛事終於來了，為了慶祝《航海王》動畫開播25週年，日本直送、海外首站的「ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展」特展正式登陸台北士林科教館。現場不僅有掛在半空中的巨型「五檔魯夫」霸氣迎客，更帶來了從未公開的動畫手稿與AR互動體驗。以下整理出本次特展的必看亮點，快趁寒假安排一場航海冒險！

圖／時藝多媒體提供
圖／時藝多媒體提供

超巨型「五檔魯夫」降臨！7樓半空中拍到手軟

一走進士林科教館，抬頭就能看到震撼力十足的驚喜！展場最吸睛的絕對是這尊懸掛在7樓半空中的超巨型「五檔魯夫」，其巨大程度甚至從不同樓層都能捕捉到超帥身影，粉絲根本不用擔心找不到打卡點，進場前絕對要先拍爆。

圖／時藝多媒體提供
圖／時藝多媒體提供

四大主題展區　重溫25年熱血航程

本次展覽由日本團隊親自企劃，以「和之國篇」與「蛋頭島篇」為核心，規劃四大主題展區：

圖／時藝多媒體提供
圖／時藝多媒體提供

．航海王電視動畫25週年區： 草帽一夥（魯夫、索隆、娜美、香吉士等人氣角色）全員模型，是經典必拍。

圖／翻攝ONE PIECE Emotion 航海王動畫25週年紀念特展臉書
圖／翻攝ONE PIECE Emotion 航海王動畫25週年紀念特展臉書

．和之國篇區： 重現香吉士與Queen的激烈戰鬥場景，還有大量動畫原畫與動作設定，熱血感滿滿。

圖／時藝多媒體提供
圖／時藝多媒體提供

．蛋頭島篇區： 新型和平主義者「熾天使 S-蛇」帥氣登場！掃QR code就能啟動AR互動影片。

圖／時藝多媒體提供
圖／時藝多媒體提供

．新四皇區： 紅髮傑克、黑鬍子、巴其等大咖角色集結，並搭配獨家2分30秒魯夫VS海道最終戰限定影片。

圖／時藝多媒體提供
圖／時藝多媒體提供

科技與藝術結合　AR互動、獨家手稿首度曝光

除了靜態展出，展覽更導入AR實境技術，粉絲只要掃描現場QRcode並對準「S-蛇」模型，就能觀賞帥氣的AR互動短片。此外，展區也首度公開大量珍貴的動畫手稿，讓觀眾近距離觀察動畫師如何透過每一幀畫面賦予角色靈魂，見證這部經典作品25年來的誕生歷程。

圖／時藝多媒體提供
圖／時藝多媒體提供

圖／翻攝ONE PIECE Emotion 航海王動畫25週年紀念特展臉書
圖／翻攝ONE PIECE Emotion 航海王動畫25週年紀念特展臉書

粉絲必收！限定周邊與「隱藏版好禮」

別忘了現場還有航海王動畫25週年紀念商品，販售特展限定的行李束帶、束口袋等。此外，現場還有「隱藏好禮」，只要觀展結束後，在出口櫃台加入「時藝會員」或「填寫問卷」，就能免費獲得限量的「航海王膠卷透卡」一張（隨機發送，送完為止），想要收藏的粉絲動作要快！

圖／時藝多媒體提供
圖／時藝多媒體提供

ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展

．展覽地點： 國立臺灣科學教育館 7樓南側特展區

．展覽期間： 2026/1/10(六)－2026/4/6(一)（除夕休展一天）

．開放時間： 10:00–18:00（17:30停止售票及入場）

圖／翻攝科教館GO好玩臉書
圖／翻攝科教館GO好玩臉書

航海王 展覽 科教館

