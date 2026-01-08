「最屌聯名」變最短命！ 「貓貓蟲咖波」新品造型太敏感 兩派粉絲戰翻、官方急刪文喊停

超人氣療癒IP「貓貓蟲咖波」聯名大翻車！本月7日咖波官方Threads帳號突然預告一波「最屌的聯名」，原定於1/9開賣的限定新商品，因合作對象是以男性生殖器為造型的「屌面人」，消息一出立刻在Threads引爆社群大戰，反對派砲轟商品「低俗、噁心」；支持派則力挺藝術與創作自由。面對排山倒海的輿論，咖波官方昨(7日)深夜緊急發聲，宣布這項備受爭議的合作正式終止，讓這波「最屌聯名」從預告到喊卡不到一天！

圖／翻攝Threads＠capooinfo

LINE貼圖角色「貓貓蟲咖波」，7日在官方帳號驚喜預告將與插畫角色「屌面人」合作，並寫下：「這算是咖波最屌的聯名嗎？」貼文曝光後，反對網友發文開酸「咖波的受眾都是噁男才敢這樣聯名？真的讓人嘔嘔嘔」、「怎麼越來越多品牌都在噁啊」、「咖波不要這樣好嗎…這商品太噁了」不少人附和表示，看著喜歡的IP變得「油膩」感到失望，甚至有人揚言要刪除相關貼圖。

然而，「屌面人」品牌由猶大吉吉企業社經營，雖然以生殖器外型為設計核心，但強調融合幽默、藝術與多元價值，挑戰文化界限、推廣包容與開放態度，在藝術界還曾受邀參加文博會，主打幽默與挑戰視覺界限，但放在廣受各年齡層喜愛的咖波身上，顯然讓部分粉絲難以接受，質疑品牌定位出現偏差。

不過，支持派粉絲則反擊，認為現在已經是2026年，不應對性器官造型過度排斥，直言：「不喜歡就不要買，有需要惡意圍剿嗎？」更有女性粉絲表示欣賞其幽默感，認為這是在挑戰創作價值，雙方在留言區互不相讓，火藥味十足。

圖／翻攝Threads＠capooinfo

眼見討論熱度已演變成品牌公關危機，咖波官方帳號於7日深夜緊急刪除原貼文並發布聲明指出，雙方留意到近期討論已逐漸偏離原先的創作初衷，引發了許多誤解與立場對立，經充分溝通後，決定終止本次合作，刪除原預告貼文，感謝大家關注、支持與寶貴意見。讓這場原本充滿話題的「最屌聯名」，在爭議聲中畫下句點。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」