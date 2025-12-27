吉伊粉尖叫！「吉伊卡哇 CHIIKAWA」台北常設店＋華山寶寶快閃12/27雙開幕 垂耳兔、襁褓寶寶一次抱爆

不用飛日本、找代購了，日本超人氣角色「吉伊卡哇」終於在台灣落地生根，12/27於台北中山區長安西路19號的「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」常設店盛大開幕，粉紅巨型吉伊笑臉門面絕對是IG打卡熱點；另外，在華山1914文創園區的「Chiikawa Baby POP UP SHOP」寶寶主題快閃店，也同步免費開放，襁褓玩偶、粉嫩吊飾快抱回家過冬，讓吉伊粉忍不住開心尖叫！

開幕放大絕！「垂耳兔玩偶吊飾」超萌登場 首3週全預約制 限定20分鐘逛完快狠準

台北常設店以粉紅色系打造夢幻氛圍，巨型吉伊卡哇立於門前，穿過可愛拱門，小八、烏薩奇公仔熱情迎接，訂製展櫃還重現吉伊卡哇的奇幻世界觀。

為慶祝常設店開幕，現場推出超可愛的台北限定商品～吉伊卡哇、小八、烏薩奇全部戴上粉嫩垂耳兔頭套，變身「垂耳兔玩偶吊飾」，可愛到讓人當場腿軟；還有鏡餅、達摩系列、超難搶的「招福小八貓」玩偶統統有，冬季新品跟日本幾乎同步開賣，新年節慶系列一次補齊，消費滿額還送限定貼紙，每人限領1張，數量有限先到先得！

常設店營業時間從中午12點到晚上8點，位在捷運中山站旁，交通超方便。開幕首3週（至2026/1/16）採LINE預約制，每場20分鐘，結束前5分鐘清場，建議提早排隊結帳。於每週五晚上9點開放申請下週場次，每人每週限約1個時段。玩偶新品每人每款限購1件，其他品項依現場標示～

開幕首3週（至2026/1/16）採LINE預約制，每場20分鐘，結束前5分鐘清場，建議提早排隊結帳。申請超簡單：加入LINE好友「@0percent.taipei」，每週五晚9點開放下週場次，每人限1個時段；當天憑QR Code報到，按順序入場。新品玩偶每人每款限購1件，其餘依標示，完售會在官方動態公告。吉伊玩偶控千萬別錯過，快來沉浸在吉伊的療癒日常。

【吉伊卡哇台北常設店】

．開幕日：2025/12/27（六）

．營業時間：12:00～20:00

．地點：台北市中山區長安西路19號

華山「Chiikawa Baby寶寶快閃店」同步開跑 襁褓吉伊直接萌翻天

寶寶系列首次海外亮相！華山1914文創園區中4A館還有「Chiikawa Baby POP UP SHOP」寶寶主題快閃店於12/27同步開跑，發現吉伊、小八、烏薩奇全變成包襁褓的小寶寶，還有包高麗菜的免兔、屁屁便條紙、鋪棉托特包…每樣都想抱回家！

「Chiikawa Baby」寶寶系列，日本夯貨首次海外亮相，展期直至2026/3/1，11點到19點免費逛，位在中4A館。新品每人每款限購2件，盲盒依標示，12/27到12/29先採預約制，每場30分鐘清場；12/30起自由入場，人多再發券控管。申請步驟同樣LINE「@0percent.taipei」，每日晚20:00公告、22:00開放申請，預約時段內報到即可。

不用再擔心快閃結束就斷貨啦～常設店長期營業，想慢慢收；華山寶寶店則是期間限定，錯過就要再等下一次海外展！明年2月還有吉伊卡哇×三麗鷗聯名快閃繼續在華山接力，吉友們從現在到過年都有吉伊卡哇陪，準備好錢包被洗劫吧！

【Chiikawa Baby POP UP SHOP華山快閃店】

．展期：2025/12/27～2026/3/1

．營業時間：11:00～19:00

．地點：華山1914文創園區 中4A館

