全台最早13分14秒跨河煙火！ 「閃耀新北1314」跨年夜雙舞台超嗨 「6米巨萌阿Q+金色水岸光雕」浪漫陪伴到2026

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
閃耀新北1314跨河焰火往年資料照、金色水岸光雕及AH!Q展。圖／新北市文化局、新北市高灘處提供
閃耀新北1314跨河焰火往年資料照、金色水岸光雕及AH!Q展。圖／新北市文化局、新北市高灘處提供

新北浪漫陪伴到2026！ 年度最強跨年盛典「閃耀新北1314跨河煙火」即將在12月31日震撼登場！不只有長達13分14秒的絢麗煙火，更邀請到韓國人氣天后HWASA、日本創作歌手樋口愛等20組超強卡司接力演出。此外，淡水金色水岸也已換上浪漫光雕與超萌6公尺高阿Q「AH! Q」驚喜現身，陪伴遊客一路玩到跨年2026！

全台最早！1314跨河火焰　3萬發花火點亮淡水河畔

閃耀新北1314跨河焰火，往年資料照。圖／新北市文化局提供
閃耀新北1314跨河焰火，往年資料照。圖／新北市文化局提供

新北人一定要追！今年「閃耀新北1314跨河煙火」將在12月31日晚間20時26分準時施放，象徵迎接2026年。煙火秀長達13分14秒，寓意「一生一世」的浪漫承諾，也成為全台最早、最浪漫跨河煙火秀。

官方透露，今年將發射超過3萬發煙火，其中包含12款限定特殊造型煙火，屆時將在淡水、八里雙主場綻放。現場更設置雙舞台，邀請台、日、韓共20組重量級卡司，由韓國天后HWASA（華莎）與日本才女樋口愛領軍，帶給粉絲最頂級的視聽饗宴。

2026「閃耀新北1314跨河焰火」雙舞台卡司陣容。圖／新北市文化局提供
2026「閃耀新北1314跨河焰火」雙舞台卡司陣容。圖／新北市文化局提供

超萌必拍！6米高「雲朵阿Q」坐鎮　6大夢幻光雕拍到手軟

圖／藝術家ALAN HONG授權
圖／藝術家ALAN HONG授權

除了跨年煙火，淡水金色水岸的6大「聖誕光雕」也已溫馨點燈，即日起至明年1月25日，每晚6點至10點，整個河岸將化身童話世界，從捷運淡水站走出來步行即可抵達超方便！

而今年最吸睛的可愛亮點，莫過於與新銳藝術家 Alan Hong 合作的6米高「AH!Q」雲朵裝置藝術驚喜亮相，阿Q懷抱星光的軟萌模樣，與大家一起許下節慶願望，將成為社群爆紅的打卡地標。

金色水岸光雕及AH!Q展。圖／新北市高灘處提供
金色水岸光雕及AH!Q展。圖／新北市高灘處提供

淡水金色水岸光雕。圖／新北市高灘處提供
淡水金色水岸光雕。圖／新北市高灘處提供

此外，新北市政府提醒，活動當日（12/31）淡水及八里地區將於下午4點起實施交通管制。由於預期將湧入大量人潮，強烈建議民眾搭乘台北捷運紅線（淡水信義線）至淡水站，往河岸方向步行約5-10分鐘即可抵達。

金色水岸光雕及AH!Q展。圖／新北市高灘處提供
金色水岸光雕及AH!Q展。圖／新北市高灘處提供

● 閃耀新北 1314 跨河煙火

．日期： 114 年 12 月 31 日

．活動開始： 16:30 起

．煙火施放： 20:26 準時開始（時長 13 分 14 秒）

．地點： 淡水漁人碼頭、八里左岸公園、海關碼頭

閃耀新北1314跨河焰火最佳觀賞攻略，提供給想參加焰火秀的民眾能有最好的視野。圖／新北市文化局提供
閃耀新北1314跨河焰火最佳觀賞攻略，提供給想參加焰火秀的民眾能有最好的視野。圖／新北市文化局提供

● 淡水金色水岸光雕及 AH!Q 阿Ｑ的節慶願望

．日期： 即日起至 115 年 1 月 25 日

．地點： 淡水金色水岸（近淡水捷運站）

．點燈時間： 每日 18:00 - 22:00

圖／藝術家ALAN HONG授權
圖／藝術家ALAN HONG授權

