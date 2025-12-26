醜萌兔兔降臨華山！ 「褲褲兔快閃店」首次登台 表情雞蛋糕吃爆 超大氣偶、紙箱貓咪牆拍到手軟

日本爆紅「倒楣卻努力」褲褲兔首次來台！來自日本超人氣創作者「可哀想に!」筆下的原創角色「褲褲兔（おぱんちゅうさぎ）」以粉紅呆萌外表加上總是衰事連連卻堅持努力的可憐魅力，圈粉無數！這回「褲褲兔快閃店」自即日起至2026年2月23日，在華山1914文創園區熱鬧登場，不僅免費入場，還有爆萌造型餐點，多處還原度100%的幽默場景，粉絲們快衝一波朝聖！

圖／褲褲兔快閃店提供

百分百還原「可憐日常」！晾小褲褲陽台、哈哈鏡必拍

走進快閃店，現場以「褲褲兔的日常世界」為核心，打造多個沉浸式場景，像是被棒球砸破的窗戶、委屈縮在沙發角落的模樣，不能大型「澡堂區」氣偶、幽默感十足的「紙箱貓咪牆」與「街拍哈哈鏡區」，甚至連「陽台晾著小褲褲」的經典情境也神還原，衣架上的褲褲甚至可以拿起來互動合照！

現場每一處都超幽默療癒，更設置了拍貼機和姓名貼紙機，讓你和兔兔合影拍到手軟，絕對是IG洗版神器！

捨不得吃！「表情雞蛋糕、雙色甜甜圈」萌翻天

不只打卡好玩，這次快閃店祭出多款專屬餐飲，最吸睛的首推「隨機表情雞蛋糕」，不但有褲褲兔各種崩潰又可愛的神情，運氣好的話還能抽到「小褲褲造型」。甜點控則必試「雙色甜甜圈」，粉白巧克力配上兔耳與棉花糖，療癒指數破表。

飲品部分則推出夢幻漂浮草莓蘇打、黑糖珍珠奶茶及暖心草莓熱奶茶，每杯都會附上專屬杯套與吸管套。好康的是，現場單筆餐飲消費滿250元，就能獲得一張隨機款式的「光柵貼紙」，總共4款讓粉絲蒐藏。

冬天必囤絨毛周邊！滿額再贈明信片、加購大提袋

周邊商品區更是粉絲天堂！針對入冬推出了療癒指數極高的絨毛抱枕、毛毯與娃娃，還有低調好搭的質感T恤、帽子與襪子等穿搭配件，以及立牌、盲抽刺繡胸章、扭蛋印章、文具小物等，生活各角落都能感受到兔兔陪伴。

店家也祭出豐富的滿額贈禮，只要單筆消費滿799元，即可隨機獲得「超萌漫畫場景明信片」乙張(隨機，共2款)；消費滿999元，更可以用147元超值價加購「限量肩背大提袋」，大容量的設計既實用又吸睛，鐵粉別錯過！

【褲褲兔快閃店】

．日期： 2025/12/25 ~ 2026/2/23

．地點： 華山1914文化創意產業園區 中7A館

．營業時間：11:00 ~ 18:00（餐飲最後點餐 17:30）

．好康活動：

餐飲滿250元贈「光柵貼紙」、全店消費滿799元贈「隨機明信片」、全店消費滿999元，可以147元加購「限量肩背大提袋」

