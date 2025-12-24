猜中10萬元機票免費送！ 星宇航空「首條歐洲航線」5選1　跨年看101光雕搶抽機票

迎接2026年，星宇航空這次玩很大！不僅將與台北101跨年光雕秀強強聯手，展現進軍歐洲、美國鳳凰城開航等三大年度里程碑，更祭出「價值10萬元」的歐洲首航來回機票要送給幸運粉絲。此外，超人氣星友「史努比」也將化身巨大氣球現身市府舞台，星粉與史努比迷們絕對要手刀準備衝一波！

星宇「歐洲首航」5選1 價值10萬機票帶你飛

猜中就送機票！星宇航空即將進軍歐洲，為了邀請全民一起集氣，特別舉辦「猜不到『歐』」社群活動。目前歐洲首個航點鎖定「倫敦、米蘭、布拉格、赫爾辛基、蘇黎世」這五大熱門城市，民眾只要在星宇航空官方臉書貼文留言預測答案，並附上12月31日當天捕捉到台北101光雕展演的歐洲航線猜測畫面，就有機會抽中價值近10萬元的「該航線首航經濟艙單人來回機票」。

2026三大里程碑曝光！台北101光雕揭開「星」願

今年台北101的跨年光雕展演將由星宇航空帥氣的機身揭開序幕，向全世界宣告2026年的三大重點計畫：包括明年1月15日正式開航的「美國鳳凰城航線」、全台首架「A350-1000」機隊加入，以及眾所矚目的「首度進軍歐洲」。跨年夜當晚，民眾只要抬頭望向101，就能看見星宇航空展望未來的震撼影像，體驗視覺與夢想的雙重盛宴。

信義區限定打卡 史努比機長現身！

除了看光雕抽機票，星宇航空最要好的夥伴「史努比」也沒缺席！跨年當天，台北市政府主舞台上方將升起超萌的「史努比機長造型氣球」，陪伴大家倒數迎接2026。

