猜中10萬元機票免費送！ 星宇航空「首條歐洲航線」5選1　跨年看101光雕搶抽機票

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／星宇航空提供
圖／星宇航空提供

迎接2026年，星宇航空這次玩很大！不僅將與台北101跨年光雕秀強強聯手，展現進軍歐洲、美國鳳凰城開航等三大年度里程碑，更祭出「價值10萬元」的歐洲首航來回機票要送給幸運粉絲。此外，超人氣星友「史努比」也將化身巨大氣球現身市府舞台，星粉與史努比迷們絕對要手刀準備衝一波！

星宇「歐洲首航」5選1　價值10萬機票帶你飛

猜中就送機票！星宇航空即將進軍歐洲，為了邀請全民一起集氣，特別舉辦「猜不到『歐』」社群活動。目前歐洲首個航點鎖定「倫敦、米蘭、布拉格、赫爾辛基、蘇黎世」這五大熱門城市，民眾只要在星宇航空官方臉書貼文留言預測答案，並附上12月31日當天捕捉到台北101光雕展演的歐洲航線猜測畫面，就有機會抽中價值近10萬元的「該航線首航經濟艙單人來回機票」。

圖／星宇航空提供
圖／星宇航空提供

2026三大里程碑曝光！台北101光雕揭開「星」願

今年台北101的跨年光雕展演將由星宇航空帥氣的機身揭開序幕，向全世界宣告2026年的三大重點計畫：包括明年1月15日正式開航的「美國鳳凰城航線」、全台首架「A350-1000」機隊加入，以及眾所矚目的「首度進軍歐洲」。跨年夜當晚，民眾只要抬頭望向101，就能看見星宇航空展望未來的震撼影像，體驗視覺與夢想的雙重盛宴。

信義區限定打卡　史努比機長現身！

除了看光雕抽機票，星宇航空最要好的夥伴「史努比」也沒缺席！跨年當天，台北市政府主舞台上方將升起超萌的「史努比機長造型氣球」，陪伴大家倒數迎接2026。

機票 星宇航空 歐洲 史努比 跨年

STAYREAL PARK登陸LaLaport台中 耶誕主題戶外室內雙場域免費入場

STAYREAL PARK在LaLaport台中登場，以「遇見公園」為主題，打造出結合巨型藝術裝置、互動展區與冬季氛圍的...

名字裡有這「22個字」快衝！ 小人國2026開春「點名免費玩」 中1字本人免錢、最多2人同行490元

名字裡有這「22個字」快衝！ 小人國2026開春「點名免費玩」 中1字本人免錢、最多2人同行490元

「大洋郵輪 SONATA號」2027首航　兩大全新概念餐廳於 ILTM Cannes 首度亮相

大洋郵輪（Oceania Cruises）於康城國際豪華旅遊展（ILTM Cannes）記者會上宣布，其新一代 SONATA 級首艘郵輪「大洋郵輪 SONATA 號（OCEANIA SONATA™）」將於 2027 年 8 月正式投入航線。

酷洛米粉絲真的不要錯過！「20周年快閃店」進駐台北松菸，打造黑紫潮流打卡新熱點，還有限量贈品大公開

為慶祝三麗鷗人氣角色「酷洛米」誕生20周年，官方授權大型企劃「酷洛米20周年快閃店｜台北站」將於12月20日在台北松山文創園區盛大登場啦！活動一路展出至2026年3月15日，全程免費入場。消息曝光後迅速在社群平台掀起討論，不少粉絲直呼「紫色小惡魔」回歸，勢必再掀收藏熱潮。

四季都漂亮！阿里山景點、美食規劃推薦，一起走訪賞楓＆賞櫻勝地

【FunTime小編群】阿里山四季皆美，春天賞櫻、夏天看螢火蟲、秋天有楓葉、冬天則可以賞梅，每個季節都很適合去阿里山，而去阿里山也絕對不能錯過阿里山的三大奇景，日出、夕陽和雲海！除此之外，更不要錯過二延平步道、阿里山國家森林遊樂區、奮起湖風景區、太平雲梯、達娜伊谷這些必去景點哦！小編整理了阿里山的景點、美食還有推薦路線，看完懶人包絕對可以對阿里山瞭若指掌～快跟著FunTime小編看下去吧！

