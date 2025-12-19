快訊

最萌聖誕禮物來了！ 威秀影城×Care Bears「彩虹熊聖誕樹」可愛炸裂 3大療癒套餐收藏免千元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／威秀影城提供
圖／威秀影城提供

粉絲尖叫！最萌聖誕禮物來了，威秀影城二度聯手超療癒Care Bears彩虹熊，12/19重磅推出聖誕限定周邊，這次以馬卡龍療癒色系為主題，一口氣推出12款軟萌新品，其中「絨毛聖誕樹置物盒」可愛度爆表，直接挑戰今年最強聖誕禮物！

圖／威秀影城提供
圖／威秀影城提供

威秀影城繼首波Care Bears聯名掀起搶購熱後，再度加碼第二波聖誕限定系列，這次以「甜美聖誕」為主題，推出滿滿療癒感的周邊商品。其中，最受粉絲矚目的絕對是「蝴蝶結絨毛聖誕樹置物盒」！這款周邊共有甜美粉、經典綠兩款配色，外觀採用柔軟長絨毛材質，點綴對比色的蝴蝶結，不僅可以放在桌上當裝飾，還能「變形」打開作為置物盒使用，甚至可以把同系列的 Care Bears 髮夾掛上去，DIY 打造屬於自己的個性化聖誕樹。

圖／威秀影城提供
圖／威秀影城提供

「馬卡龍療癒色」系列周邊還有多款實用小物。「玩偶髮夾」採趴姿造型設計，肚子印上經典彩虹熊標誌，背面更有愛心電繡點綴，共有4種款式；而「糖果包裝髮夾吊飾」則充滿童趣，將小熊裝進繽紛糖果袋中，內含的絨毛髮夾還能取出單獨使用。值得注意的是，6款糖果袋中，神祕的白色「鑽石小熊」為限定款式，想入手的粉絲動作要快！

圖／威秀影城提供
圖／威秀影城提供

三大套餐內容價格一次看：

．「聖誕A套餐」499元：中份爆米花1份＋中杯飲料2杯＋1個Care Bears糖果包裝髮夾吊飾（6款隨機），甜蜜吊飾直接入手超值。

．「聖誕B套餐」499元：中份爆米花1份＋中杯飲料2杯＋1個Care Bears趴姿玩偶髮夾（4款隨機），療癒趴姿熊陪你過聖誕。

．「聖誕全系列」999元：一次收齊1個造型聖誕樹置物盒（粉/綠隨機）＋1個趴姿玩偶髮夾＋1個糖果包裝髮夾吊飾，熊粉尖叫的夢幻組合，送禮自用都完美。

圖／威秀影城提供
圖／威秀影城提供

