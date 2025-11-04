「幾百元爽吃A5和牛」只有信義區這家必吃！4人同行2人免費限時同場加映快衝
頂級和牛也能輕鬆享受！樂軒松阪亭於即日起至11月8日午餐時段推出超值「A5和牛午間套餐」，以幾百元價格品嚐世界最頂級和牛，吸引饕客搶訂。活動期間更祭出「四人同行兩人免費」限時優惠，讓上班族與朋友聚餐都能輕鬆享受奢華饗宴。
本次午餐套餐包含多款人氣主餐──「月見燒」$788、「炙燒壽喜燒」$888、「火山厚切牛排」$798及「炎厚切牛舌」$988，每道皆嚴選A5和牛，肉質鮮嫩油花細緻。套餐附沙拉、麻婆豆腐麵、玉子燒、逸品、清湯、越光米與甜點，一次滿足日式燒肉的完整風味。
活動僅限午餐時段11:30至14:30（最後入場13:30），地點位於信義區A4館6樓樂軒松阪亭。高品質和牛、超划算優惠，絕對是今秋最值得揪團開烤的美食話題！
