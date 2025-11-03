快訊

「四星級飯店Buffet」只要611元！爽嗑「中西日式美食+莫凡比冰淇淋」一整月 更省「2優惠」最低7折起

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／仲信金鬱金香酒店粉專及官網
圖／仲信金鬱金香酒店粉專及官網

四星飯店「吃到飽只要611元」！台中仲信金鬱金香酒店內自助餐廳推出「雙11超值饗樂月」活動，成人每位僅611元即享中西日式美食吃到飽，一路優惠至月底。

圖／仲信金鬱金香酒店粉專
圖／仲信金鬱金香酒店粉專

位於台中北屯的四星級仲信金鬱金香酒店一館「品臻樓」2F的自助百匯餐廳「品東西」迎雙11，即日起至11/30之平日，成人午/晚餐每客超值價611元（原價700元），暢吃海鮮日料區、中式熱炒區、現切區、沙拉水果區、飲料冰品西點區等豐富自助餐檯，從每日限定義大利麵、炙壽司到瑞士頂級莫凡彼冰淇淋全部吃到爽。

圖／仲信金鬱金香酒店官網
圖／仲信金鬱金香酒店官網

圖／仲信金鬱金香酒店粉專
圖／仲信金鬱金香酒店粉專

需注意的是，此優惠方案需另加10%原價服務費；恕不與其他優惠併用；僅適用於現金或信用卡付款。

此外，其餘優惠部分，當月壽星享7折、65歲以上享敬老優惠75折，詳情以現場為準。

圖／仲信金鬱金香酒店粉專
圖／仲信金鬱金香酒店粉專

仲信金鬱金香酒店

地址：台灣台中市北屯區后庄路306號

