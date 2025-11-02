台中下午茶好選擇！藏身國家漫畫博物館裡 坐在榻榻米上享用「茶盛典三味」超有儀式感

喜歡在有慢活氛圍的日式榻榻米空間享用下午茶的朋友們看過來～今天要分享給你們的是一間位於台中「國家漫畫博物館」裡頭的「喫茶花覓hanami」，它屬於日式風格的那種茶屋，由日治時期台中刑務所官舍群的老宅所改造而成，入內要脫鞋走進鋪著榻榻米的和式空間，不同時段有著不同的光影變化，坐在裡頭用餐都可以拍出很有味道的照片，然後這裡有販售季節限定的茶品、單一產區的咖啡系列、無咖啡因的飲料以及手工甜點…等等，我這次跟朋友主要點的是一組可以喝到三種不同茶品以及佐茶點心的「獨家茶套餐」，一組299元我是覺得還算定價合理，而且在這樣的環境享用這樣的下午茶真的可以感受到滿滿的儀式感唷！

基本資料（喫茶花覓hanami）

地址：台中市西區林森路33號09宿舍-2

營業時間：10:00 ~ 18:00

公休日：禮拜一

官方IG帳號：https://www.instagram.com/hanami_taiwan

喫茶花覓hanami的地點

如前文所述～喫茶花覓hanami是開在「國家漫畫博物館」裡頭，距離台中火車站只有5分鐘的車程而已，有公車可以到，如果對自己的腿力有信心而且又不怕太陽曬的話…其實從火車站走個20分鐘也是可以抵達此處。

喫茶花覓hanami的環境

喫茶花覓hanami在基本資料上沒有提供電話，也不能提早預約訂位，那天我跟朋友本來還擔心會不會到了現場以後大客滿的（我們是禮拜六下午去的）…結果很意外地拉開拉門走進去以後，整間店只有一位在角落專心用筆電的客人（和店員）而已，其他的空位都可以自由入座～♪

我們那天就是坐在照片中右邊的那一桌（感覺可以以美美的紙門為背景拍出好看的照片），然後我自己有些朋友是不太喜歡這種要脫鞋子的榻榻米空間（覺得可能會有其他客人腳底殘留的黴菌之類的…），但我自己是還蠻愛的，坐在這裡有種彷彿真的置身於日本的感覺，然後又有心靈可以沉靜下來、時間流逝都變慢的感覺。

店內有規劃一處質感很好的選物區，如果想要購買有茶具、小物、茶葉之類的商品可以參考看看。（但價格當然不是走俗又大碗的路線）

這些也是現場有在販售的迷你盆栽，但是我看到那個售價真的有嚇到（不過它是藝術品般的商品，那些花卉好像也是手工製作的）

喫茶花覓hanami的菜單

Menu的部份提供你們做個參考，然後用餐時間限定是90分鐘（沒有客滿的時候好像是不會特別趕客人），低消是每個人都要點一份飲品，不能只點甜點、不點飲料，12歲以下的小朋友例外！

店內有提供免費的飲用水，要喝可以自己倒（這裡不收一成服務費），茶杯圖案都設計得很有日式的風格。

【茶盛典三味 299元】

喫茶花覓hanami的獨家茶套餐總共有三種，我們這次點的是其中最平價的「茶盛典三味」。

一組總共可以喝到三款不同的發酵茶品，每次提供的種類未必一樣，我們這次去所供應的是「朝露日本玉露茶」、「閒時花輕焙烏龍」和「特選有機紅烏龍」。

這種杯子應該可以算是高腳杯（雖然那個「腳」不算真的很高）…我上網查了一下，好像比較接近白蘭地杯的形狀！？總之我覺得這裡的茶裝在這種杯子裡比裝在平底的玻璃杯更有一種高級感～品茶也可以有種品酒般的多重感官體驗。

當天的三種茶喝起來各有各的滋味，聽說是由專業茶師所精心挑選的，朝露日本玉露茶聞起來很清香，喝起來帶有微微的甘甜感，不會苦澀，是三種中我最喜歡的一種，反之特選有機紅烏龍比較有股醇厚感，帶有熟成的果香味，我也不會討厭…只是最近比較偏好清爽一點的風味。

當天這套餐提供的佐茶點心是小饅頭（？）、番茄乾跟柚子乾。

小點心的份量都很精緻，不是要讓大家認真「吃飽」用，我覺得只是在品茗的過程中可以轉換一下口味這樣，如果想要比較有飽足感的話這裡也有販售檸檬磅蛋糕、普洱茶葡萄蛋糕、迷你鬆餅、松露薯條之類的。（品項可能常常會做一些調整，請以現場實際提供的為主）

以上就是這次的分享，很推薦大家來「國家漫畫博物館」逛到腿痠、口渴時可以進去吃個下午茶，享受一下美好又愜意的午後時光，還可以拍一些好看的照片充實自己IG的版面！

那天也有在「國家漫畫博物館」參觀了一圈，這裡是全台灣少數以漫畫、插畫為主題的國家級博物館，以臺中刑務所官舍群與演武場再造而成，可以免費參觀，還可以在各種日式木造空間拍出好看的照片，不管你們對漫畫有沒有很大的熱情都推薦可以來走走唷～

