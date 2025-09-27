炸雞桶、披薩買1送1！ 「教師節美食餐飲」優惠 薯條免費、牛丼、豬排定食下殺 教師證再專屬加碼

教師節連假必收！各大餐飲推「教師節美食優惠」吃好又省錢攻略，超值優惠讓大家不只能揪團聚餐，還能輕鬆省荷包！不論是速食炸雞、經典漢堡，還是日式豬排、牛丼，都有超殺折扣價，快來看看！

● 麥當勞

麥當勞金選咖啡。圖／麥當勞提供

即日起至9/28，購買超值全餐就送「蘋果派」，單點蘋果派現折5元、雪碧折5元，還有早餐組合現折10元；到9/30前，單點4塊麥克雞塊再享折19元。

另外，9/28前只要透過麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」，就能搶到「金選咖啡系列買5送5」，美式、拿鐵都能喝到手軟。

● 三商炸雞

三商炸雞推出多項教師節優惠方案。圖／三商餐飲集團提供

三商炸雞祭出超狂「炸雞狂歡」，即日起至10/6，購買「6隻酷樂雞腿桶」就送「6塊義式炸雞桶」，只要399元，平均1隻只要33元；另有「蜂蜜辣醬酥炸棒腿」買就送「原味胡椒咔啦雞柳條」，優惠價169元。

教師節加碼，只要出示教師證或教職員證件，還能領現炸薯條免費，每日限一次。

● 摩斯漢堡

月見大阪燒珍珠堡(左)、月見培根和牛堡(右)。圖／摩斯漢堡提供

9/28當天，教師持證消費享9折優惠。9/26至9/29則推出多款套餐「第二套６折」，早餐「元氣牛肉蛋堡組合」平均單套只要72元，午晚餐「月見培根和牛堡組合」平均單套132元。

圖/漢堡王提供

9/27至9/29「國王日」限定，兩顆皇家華堡只要199元，不到百元就能吃到原味或辣味華堡，數量有限售完為止。

● 拿坡里披薩．炸雞

拿坡里炸雞．披薩。圖／三商餐飲集團提供

10/1前每天15:00前外帶小披薩，只要139元，近20種口味任選；教師證再享每日限定「可樂10元」優惠。11/3前，最新「金賞烏魚子披薩」享買大送大優惠價490元，另外，任一大披薩或炸雞桶，還送「原盅香菇雞湯」。

● 三商鮮五丼

招牌牛丼。圖／三商鮮五丼提供

即日起至9/30，只要出示活動截圖，就能用139元(原價215元)享受「招牌牛丼套餐」，內含牛丼、蒜味時蔬、飲料，內用還能白飯、味噌湯免費續。

圖／三商鮮五丼

● 福勝亭

圖／福勝亭提供

全台70家分店的日式豬排專賣「福勝亭」，即日起至9/30，出示活動截圖即可享定食7折起。招牌「開運豬排定食套餐」199元起，內用還可白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續。另有雙人餐優惠，只要399元就能吃到「豬排定食＋咖哩雞肉定食＋小菜＋飲料」。

圖／福勝亭提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」