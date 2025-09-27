快訊

花蓮搶災又見1具男性遺體！漂離大同村30公里 家屬視訊確認身分中

棒球亞錦賽／中華隊前進冠軍賽有3路線！盧孟揚今午先發戰中國

魷魚遊戲真人版？南韓三星家族成員遭爆「秘密選妃」 私人癖好全曝光

炸雞桶、披薩買1送1！ 「教師節美食餐飲」優惠 薯條免費、牛丼、豬排定食下殺 教師證再專屬加碼

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者
圖／業者

教師節連假必收！各大餐飲推「教師節美食優惠」吃好又省錢攻略，超值優惠讓大家不只能揪團聚餐，還能輕鬆省荷包！不論是速食炸雞、經典漢堡，還是日式豬排牛丼，都有超殺折扣價，快來看看！

● 麥當勞

麥當勞金選咖啡。圖／麥當勞提供
麥當勞金選咖啡。圖／麥當勞提供

即日起至9/28，購買超值全餐就送「蘋果派」，單點蘋果派現折5元、雪碧折5元，還有早餐組合現折10元；到9/30前，單點4塊麥克雞塊再享折19元。

另外，9/28前只要透過麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」，就能搶到「金選咖啡系列買5送5」，美式、拿鐵都能喝到手軟。

● 三商炸雞

三商炸雞推出多項教師節優惠方案。圖／三商餐飲集團提供
三商炸雞推出多項教師節優惠方案。圖／三商餐飲集團提供

三商炸雞祭出超狂「炸雞狂歡」，即日起至10/6，購買「6隻酷樂雞腿桶」就送「6塊義式炸雞桶」，只要399元，平均1隻只要33元；另有「蜂蜜辣醬酥炸棒腿」買就送「原味胡椒咔啦雞柳條」，優惠價169元。

教師節加碼，只要出示教師證或教職員證件，還能領現炸薯條免費，每日限一次。

● 摩斯漢堡

月見大阪燒珍珠堡(左)、月見培根和牛堡(右)。圖／摩斯漢堡提供
月見大阪燒珍珠堡(左)、月見培根和牛堡(右)。圖／摩斯漢堡提供

9/28當天，教師持證消費享9折優惠。9/26至9/29則推出多款套餐「第二套６折」，早餐「元氣牛肉蛋堡組合」平均單套只要72元，午晚餐「月見培根和牛堡組合」平均單套132元。

漢堡王

圖/漢堡王提供
圖/漢堡王提供

9/27至9/29「國王日」限定，兩顆皇家華堡只要199元，不到百元就能吃到原味或辣味華堡，數量有限售完為止。

● 拿坡里披薩．炸雞

拿坡里炸雞．披薩。圖／三商餐飲集團提供
拿坡里炸雞．披薩。圖／三商餐飲集團提供

10/1前每天15:00前外帶小披薩，只要139元，近20種口味任選；教師證再享每日限定「可樂10元」優惠。11/3前，最新「金賞烏魚子披薩」享買大送大優惠價490元，另外，任一大披薩或炸雞桶，還送「原盅香菇雞湯」。

● 三商鮮五丼

招牌牛丼。圖／三商鮮五丼提供
招牌牛丼。圖／三商鮮五丼提供

即日起至9/30，只要出示活動截圖，就能用139元(原價215元)享受「招牌牛丼套餐」，內含牛丼、蒜味時蔬、飲料，內用還能白飯、味噌湯免費續。

圖／三商鮮五丼
圖／三商鮮五丼

● 福勝亭

圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

全台70家分店的日式豬排專賣「福勝亭」，即日起至9/30，出示活動截圖即可享定食7折起。招牌「開運豬排定食套餐」199元起，內用還可白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續。另有雙人餐優惠，只要399元就能吃到「豬排定食＋咖哩雞肉定食＋小菜＋飲料」。

圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

漢堡王 豬排 買一送一 炸雞 牛丼

udn旅遊美食編輯精選

追蹤

相關新聞

炸雞桶、披薩買1送1！ 「教師節美食餐飲」優惠 薯條免費、牛丼、豬排定食下殺 教師證再專屬加碼

炸雞桶、披薩買一送一！ 「教師節餐飲美食」優惠 豬排、牛丼下殺　麥當勞、摩斯、漢堡王統統能嗑

598元起吃A5和牛鍋！豊漁餐飲集團五大品牌進駐台中新光三越

台中新光三越中港店即將全新開幕，餐飲戰線率先打頭陣。豊漁餐飲集團（7847）宣布，旗下「初魚 鮨」、「初魚 鉄板料亭」、...

吃得到「暴君的廚師」西式韓味上桌！5星主廚孫榮端出30多道經典料理，十二廚吃到飽最低990元起

近期因韓劇「暴君的廚師」掀起的美食話題，劇中亮相的人蔘雞湯、奶油拌飯，讓不少觀眾直呼「看劇比追劇還餓」。如今這些道地融合西式的韓味，不必飛到首爾也能品嘗。台北喜來登大飯店的十二廚，特別邀請韓國五星主廚孫榮（KAI）操刀，自即日起至11月底舉辦「韓國美食節」，超過30道料理一次端上桌，最低每人990元起，就能無限享受烤肉、炸雞與各式韓式經典料理。

人氣爆棚爽嗑100分鐘！ 10月添好運「699元港點吃到飽」台中、高雄再延長 這一間還不限平假日、5時段可衝

人氣爆棚爽嗑100分鐘！ 10月添好運「699元港點吃到飽」台中、高雄再延長 這一間還不限平假日、5時段可衝

更多蠟筆小新聯名新菜來了！快到肉次方、金咕、原燒吃一波

蠟筆小新聯名企劃第二波登場！「原燒日式燒肉」、「肉次方燒肉放題」和「金咕韓式原塊烤肉」三大燒肉，10月1日至11月30日...

二本松「帝王蟹套餐」加碼送A5和牛！乾杯4品牌「中秋新套餐」上桌

台北高級鍋物「二本松涮涮屋 本館」，今秋以每隻重約1.3～2公斤的日本活體帝王蟹為主角，推出「日本極上帝王蟹雙人套餐」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。