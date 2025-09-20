2大飯店「長者優惠」開跑！ 國聯自助早餐55歲以上6折、Sunny Buffet銀髮族2人同行半價爽吃

快訊

長輩們的美食福利來了！不管是想吃豐盛早餐，還是享受多國料理自助餐，飯店紛紛祭出「專屬長者優惠」，讓銀髮族能用更划算的價格品嚐美食，不只荷包省下來，還能和家人朋友一起歡聚。以下整理兩大飯店的超值優惠資訊，55歲以上就能輕鬆享有。

國聯大飯店板石咖啡廳：55歲以上早餐6折

圖／國聯大飯店提供
圖／國聯大飯店提供

國聯大飯店板石咖啡廳即日起至2026年3月31日止，推出「資深公民的早餐約會」，凡年滿55歲平日（週一至週五）前來用餐，即可享有自助早餐6折優惠。

板石咖啡廳早餐自早上7點起供應，品項相當多元，包含繽紛的開放式三明治、口感豐富的muesli燕麥、現煎歐姆蛋、台式擔仔麵、港式燒賣等，還能享用新推出的清蒸蔬菜、泰式雞肉莎莎杯等健康餐點。吃完早餐後，10點後還能繼續享用輕食、飲品與甜點，絕對是物超所值。

圖／國聯大飯店提供
圖／國聯大飯店提供

．優惠須知：用餐時須出示身分證件，並限定平日使用。

Sunny Buffet：65歲以上二人同行一人半價

圖／茹曦酒店提供
圖／茹曦酒店提供

茹曦酒店Sunny Buffet自助餐廳同樣針對銀髮族推出專屬禮遇，即日起至2025年12月31日止，凡平日午餐與晚餐時段，65歲以上長者與親友二人同行，就能享有「第二位半價」優惠。

Sunny Buffet擁有17個餐飲區域，涵蓋新鮮海鮮、日本料理、西式佳餚與精緻甜點，不定期還會舉辦國際美食主題活動，讓饕客每次來都有驚喜。

圖／茹曦酒店提供
圖／茹曦酒店提供

．優惠須知：須出示有效證件，每位成人原價NT$1,080+10%，僅限平日午餐與晚餐，不包含假日、下午茶與特殊節日。

