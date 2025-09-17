9月壽星把握衝！4大火鍋「幾歲送幾隻」優惠爽吃一波 加碼「生日肉蛋糕」免費送

快訊

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋粉絲頁、九勺涮涮鍋粉絲頁、樂多多提供
9月壽星快衝！火鍋控最愛人氣火鍋品牌推出壽星限定優惠，小編幫大家整理出4大必吃壽星優惠，從「幾歲送幾隻蝦」、「幾歲送幾片肉」，到霸氣的「生日肉蛋糕」好禮大放送，讓壽星生日揪好友一同大啖超豪華火鍋美食。

泰滾」：幾歲就送幾隻甜蝦

圖／泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋粉絲頁
泰式鍋物品牌「泰滾」這次端出超狂好康！9月壽星只要提前3天預訂並備註參加活動，2人單點滿1,600元、3人以上滿2,000元，當月壽星憑證件即可享「幾歲送幾隻鮮甜蝦」優惠。生日當天來店還能加碼獲得「拍立得紀念照」1張，留下專屬回憶。若同桌歲數加總破百，還能直接送上100隻蝦，蝦蝦海嘯絕對讓人吃到翻！

「九勺涮涮鍋」：幾歲就送幾隻蝦

圖／九勺涮涮鍋粉絲頁
主打「一人一鍋」的九勺涮涮鍋，位在新光三越左營店裡，內用預約有「壽星幾歲送你幾隻蝦」活動，以開2鍋贈送12隻、開3鍋送20隻、開4鍋送30隻、開5鍋送40隻、開6鍋以上送50隻，須提前兩天以上進行訂位才可適用，以「壽星生日當日」及「生日前後7天」皆可使用此優惠。

「22:02火鍋。樂活」：幾歲送幾片肉

圖／22:02 火鍋。樂活臉書專頁
主打天然、有機食材的「22:02火鍋。樂活」，即日起至12/31壽星福利滿滿！當日壽星只要於八德、南港、美麗華、微風或新莊分店內用，消費滿850元並在Google留下5星好評，就能依照年齡數量，免費獲得「幾歲就送幾片梅花豬肉」。若是素食者，也能換成「菇菇拼盤」，不論是吃肉派或蔬食派，皆享有生日專屬驚喜。

肉多多火鍋」：生日肉蛋糕免費送

肉多多贈壽星「肉蛋糕」。圖／樂多多提供
大份量肉盤與海鮮吃到飽的「肉多多火鍋」同樣祭出壽星專屬福利！只要當月壽星加入樂多多APP會員，並於生日月份至全台門市內用，就能免費獲得一顆超吸睛的「生日肉蛋糕」。用滿滿肉片堆疊而成的蛋糕，不只好拍，更能讓壽星大口吃肉、霸氣慶生。

udn旅遊美食編輯精選

