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「米其林必比登」小吃暫別！ 台中知名「小初店」7月底暫停營業 店家：原空間升級調整

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝小初店臉書
圖／翻攝小初店臉書

傳奇小吃店即將與大家暫別！ 曾連續三年榮獲《米其林必比登》推薦、也曾入選《500碗》評選的台中南屯人氣小吃店「小初店」，近日突然在粉專公告將於7月31日暫停營業，預計8月起進行空間與動線升級調整。消息一出立刻掀起熱議，熟客們紛紛湧入留言區表達祝福！

圖／翻攝小初店臉書
圖／翻攝小初店臉書

人氣排隊神店將進行升級！ 位在台中南屯區大業路的「小初店」，由夫妻檔經營，雖然座位不多，卻因實在好味道累積口碑，從原本的低調小店，搖身成為在地與外地旅人都願意排隊等候的必吃名單。

業者近日在臉書公告將於7月31日最後一天營業，接著8月起展開空間與動線調整的暫時休業。熟客們得知消息後紛紛湧入留言打氣，「加油！你們的滷肉飯真的吃不膩」、「期待再進化版的小初店」等祝福留言。

圖／翻攝小初店臉書
圖／翻攝小初店臉書

從2022年起連續3年榮登米其林《必比登推介》，2024年更被選入「500碗」小吃推薦榜，主打平價美味，從店內每日限量的「厚厚厚極品牛肉麵」，到滷肉飯、麻醬麵、餛飩麵，每一道都是熟客必點。趁著小初店準備華麗轉身之前，快快揪朋友衝一波吧！

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米其林 必比登 小吃 小初店 500碗

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