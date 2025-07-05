「雞排＋手搖＋霜淇淋」開吃慶重生！ 7/5末日預言限定「倖存者優惠組合」爽嗑小火鍋免費送飲料

7/5世界末日預言沒在怕！ 不少美食品牌乾脆化恐慌為行銷力，推出期間限定優惠，趁這波「世界末日預言」熱潮，用「雞排＋手搖＋霜淇淋」開吃慶重生，來一場7/5末日預言限定「倖存者優惠組合」爽嗑一波！

● 雞排＋手搖＋霜淇淋聯手出擊！COZY TEA大巨蛋店聯名爆力雞

圖／COZY TEA御私藏提供

「COZY TEA御私藏」台北大巨蛋門市攜手高雄炸雞霸主「爆力雞」，自即日起至7/6連續推出兩款超值「末日慶生套餐」，每組限量100份，售完為止，簡直是肉食控的天堂。

「雞排套餐」只要180元，內容包括爆力雞招牌雞排、紅玉紅茶、冠軍蛋捲、BYE BYE BLUES霜淇淋折價券(單支折39元)與品牌保冷袋；「鹽酥雞套餐」190元，則搭配茶王鮮奶茶與超人氣鹽酥雞組合，肉香茶香一把抓，保冷袋還能留下來當紀念。

圖／舞古賀mini鍋物提供

連鎖小火鍋品牌「舞古賀mini鍋物」松菸店慶祝平安度過末日預言，點鍋送可樂，推出限時7/5、7/6兩日，凡點任一鍋物就免費招待一瓶冰可樂，每天限量50組，快來一鍋熱呼呼＋一瓶沁涼可樂神救援！

● 「亦燒日式串燒」超猛末日套餐 倖存者大口喝酒

圖／翻攝串亦燒日式串燒店臉書

你不會想在最後一天只吃泡麵吧？「亦燒日式串燒」推出「末日美食裝備清單」，每套2,499元，不只有波士頓龍蝦600g、爆蛋柳葉魚15隻、深海魷魚一夜干、戰斧牛排、伊比利豬五花捲干貝，還有山豬肉香腸與坦都里雞腿等猛料，要大家狠狠吃一頓。

最讚的是，7/6限定推出憑「末日套餐發票」再回店，即可獲贈生啤酒2杯，來場屬於倖存者的慶功宴，一起乾杯！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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