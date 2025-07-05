搶搭「末日梗」誠意滿分！ 高雄人最愛「老江紅茶牛奶」霸氣喊話：世界末日也要喝到最後一杯奶茶

全台末日哏開轟啦！漫畫家龍樹諒的末日預言成為近期網路熱議話題，不少品牌紛紛跳上話題列車出招搶眼球。高雄在地超人氣老牌飲料店「老江紅茶牛奶」也不缺席，搞笑發出「緊急公告」宣布：就算世界末日、隕石襲地，也會邊逃命邊搖奶茶！

老江紅茶牛奶社群臉書於4日發布緊急公告，表示坊間盛傳2025年7月5日為世界末日到來，老江紅茶牛奶本著穩定供應精神決議「無論世界是否終結，老江紅茶牛奶將照常營業」、「持續提供溫潤順口茶飲服務」、「如遇隕石來襲，本公司門市人員已完成邊逃命邊搖杯實作演練」等爆笑宣言，並喊話「若您選擇在世界末日來喝下最後一杯，老江深感榮幸！」

圖／翻攝老江紅茶牛奶臉書

這波幽默公告成功引起網友高度討論，不少人笑稱：「以為有末日優惠，結果沒有XD」、「我願搭高鐵下高雄喝最後一杯」、「可以直播演練畫面嗎」、「這個公告太可愛了啦，決定衝一波」。

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