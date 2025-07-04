「爆餡可頌鯛魚燒、霜淇淋珍珠蛋塔」升級開吃！ 今夏最夯「4款話題甜點」大集合 還能體驗椰香慕斯DIY

甜點控快來靠甜點續命！ 近期社群話題爆棚的4款超夯甜點，不只好吃、好拍，還有聯名限定、DIY體驗課程等多重亮點，從脆皮奶油年糕、升級版蛋塔，到韓國人氣快閃鯛魚燒，每一款都吸睛、忍不住讓相機先嚐！

◎ Les Amis Honnetes 可頌鯛魚燒

此次來台快閃的「可頌鯛魚燒」共有6種人氣口味，售價980元。圖/台北晶華提供

來自韓國超高人氣的甜點品牌「Les Amis Honnetes」至7月底前快閃進駐台北晶華酒店，將酥香可頌與經典鯛魚燒完美結合，一次就帶來6款人氣爆餡口味，包含香濃「杜拜巧克力」、夢幻「草莓卡士達」、茶香濃郁的「京都抹茶」、滑順「紅豆奶油」、高級感「黑金巧克力」，以及為台灣晶華獨家開發的「黃豆粉麻糬」，每一口都在嘴裡辦夏日派對！

◎ 85℃奶油烤年糕

奶油烤年糕。圖／85℃提供

這款在Threads上爆紅的甜點，一開賣就熱賣到缺貨！85℃奶油烤年糕外型圓潤可愛，像迷你栗子蛋糕般療癒，外皮烤得酥脆、帶點焦香，咬下瞬間香氣噴發，內裡則是年糕質地，Q彈中透出濃濃奶油香氣，外酥內Q的奶油烤年糕吃起來完全不甜膩，一盒4顆只要69元，下午茶神隊友無誤。

◎ 純。點心啵啵流星蛋塔

圖／翻攝純｡點心 Pâtisserie Catherine臉書粉專

甜點品牌「純。點心」這次把當家招牌「流星蛋塔」大升級，推出全新版本「啵啵珍珠流星蛋塔」，還有夏季限定「北海道四葉牛奶霜淇淋珍珠蛋塔」，直接把甜點升級成美味藝術品。

◎ if椰香慕斯體驗DIY

if香水椰子水打造椰香慕斯。圖／泰國 if 椰子水提供

椰子水也能變身高顏值甜點！if椰香慕斯不是一般的輕乳感甜品，底層是加入 if椰子水的清爽椰凍，中層是滑順椰奶慕斯，頂部搭配法式微苦巧克力塔與開心果碎，多層次搭配吃起來濃郁卻不膩，忍不住一口接一口。

特別的是這次甜點不是「買來吃」，而是「親手做」，來自泰國的 if椰子水與 ABC Cooking Studio 推出限定椰香慕斯體驗課，慕斯＋椰凍＋微苦巧克力塔超有層次感，甜點控親手做超有成就感！

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」