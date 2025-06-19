今夏最強新冰聯名！ 麥香奶茶雪糕、寶可夢&柯南冰棒、爽吃藍色小精靈冰淇淋買1送1 再加碼乖乖奶油甜點

今夏溫度飆高，冰品市場也強勢升溫！ 直擊最新話題新冰聯名可愛爆擊，從最可愛的寶可夢皮卡丘與伊布、最燒腦的柯南、到最熟悉的童年回憶藍色小精靈、乖乖都搶著聯名出新招，每一款都是療癒系回憶殺的消暑冰，哪一支最讓你想衝開箱？

●Nisekoｘ寶可夢聯名雪糕／伊布與皮卡丘化身最萌冰棒 內餡竟藏蘋果丁

百吉樂活旗下日系品牌「Niseko新雪口」與寶可夢合作，推出兩款可愛爆表聯名雪糕：「蜜桃蘋果風味雪糕」由伊布擔任包裝主角，使用日本青森蘋果汁，搭配蜜桃香氣與脆口蘋果丁；「海鹽檸檬冰棒」由皮卡丘擔任C位，選用沖繩島鹽與優利卡檸檬，酸甜中帶著微鹹，每一口都像被寶可夢的電力充電！

不只外包裝可愛，吃冰也像在抓寶，冰棒本體上還會出現隱藏版寶可夢圖案，讓人邊吃邊拍邊收藏！兩款冰品將於6/23起在7-ELEVE與家樂福陸續販售，每支售價59元。

●Poki百吉ｘ名偵探柯南聯名冰棒／黑色「謎之雪糕」登場 還有基德vs柯南經典對決

百吉樂活旗下Poki百吉這回聯名《名偵探柯南》，把柯南、基德的宿命對決搬上冰棒！「Poki大蘇打雪糕」換上角色包裝，再現動畫場景；而首次登場的「謎之雪糕」，不只外表是全黑色連口味都保密。兩款冰棒棒身還藏有角色圖案，讓每次拆封都像開驚喜包！「大蘇打雪糕」與「謎之雪糕」分別於6/25與7/9起於全家便利商店獨家販售，售價皆為35元，柯南迷請準備開箱！

●7-ELEVENｘ麥香奶茶雪糕／經典飲品變身懷舊系冰棒 獨家超商限量開賣

陪伴許多人成長回憶的「麥香奶茶」，搖身一變成了雪糕！外層茶香濃厚、內餡滑順牛奶，一口咬下滿滿熟悉的大麥茶香與奶香風味，根本是「夏日童年回憶系」代表，且包裝重現瓶裝飲料設計，拿在手上就超吸睛。即日起至7/8，單支特價35元，兩支只要49元，在7-ELEVEN限定販售。

●COLD STONE x 藍色小精靈／蜂蜜冰淇淋夢幻登場 限定買一送一

COLD STONE與藍色小精靈聯名的「蜂蜜莓好」蜂蜜冰淇淋，選用100%百花蜂蜜製作，搭配草莓、玉米脆片與Q彈蜂蜜麻糬，香氣濃郁不膩口，自6/20起全台COLD STONE門市開賣，還有超可愛的小精靈帽插卡+聯名紙杯加持。另，配合《藍色小精靈大電影》電影7/18上映，7/18～8/31憑票根至直營門市，購買中杯以上冰淇淋享買一送一優惠(不含脆餅與桶裝)。

●乖乖 x 客美多咖啡／童年味道「冰與火」 乖乖奶油椰子變甜點灑料

經典乖乖這次跨界與客美多咖啡聯名推出乖乖風味甜點與點心，其中最吸睛的就是「冰與火」丹麥麵包＋霜淇淋組合，霜淇淋上撒滿乖乖經典奶油椰子口味，加上煉乳點綴，熟悉又驚喜！此外，還有「雞塊＋薯條」搭配乖乖五香粉登場，鹹香下酒超開胃，6/25起於全台客美多門市開賣。

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