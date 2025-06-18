飲料控荷包扁了！ 「得正」檸檬春烏龍漲5元 「Mr.Wish」芒果成本增 連豆漿店也喊漲

物價飛漲，手搖飲與平民美食也難逃調價命運。夏天最愛來一杯的「鮮果茶」、「檸檬烏龍」撐不住了，手搖飲品牌「得正」、「Mr.Wish」，於近日陸續公告調漲售價，連台北東區知名24小時豆漿店「老漿家」也已於6月加入漲價行列，讓網友哀號：「喝的比吃的貴！」

東區24H「老漿家」6月起調整售價

不只手搖飲，連傳統早餐也受波及。位於台北東區、24小時營業的老字號豆漿店「老漿家」，日前宣告在6月起調整價格，包括豆漿、蛋餅等品項皆有變動。不少網友在社群上留言感嘆，「吃早餐要破百」、「物價真的回不去了」。

MR.WISH芒果成本大漲 6/24起同步更新菜單

以主打新鮮果茶系列的「MR.WISH」，近期在官方臉書宣布，自6月24日起將調整部分飲品售價，並同步更新菜單。品牌表示，主因於受氣候異常影響，芒果原料成本大幅飆升，再加上人事、營運費用等成本疊加，讓他們不得不做出價格上的調整。雖未公布詳細調漲金額，但新版菜單一上線恐將波及多項招牌飲品。

得正受原物料影響 7月起「檸檬春烏龍」漲5元

以高品質茶飲和濃郁果香打出名號的手搖飲品牌「得正」，於6月中發布公告，經典熱銷款「檸檬春烏龍」將從2025年7月1日起調漲5元。官方指出此次漲價原因是因為「氣候異常影響與原物料供應不穩」，粉絲們想回味經典茶香，可得把握6月的最後舊價機會了。

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