情人節優惠開喝！ 星巴克連2天「買1送1」、超商「買花送咖啡」、85℃「蛋糕+飲品99元」再抽住宿券

迎接情人節有伴沒伴都要喝爆！各大連鎖咖啡與超商紛紛祭出超殺優惠，為大家整理了情人節超強優惠懶人包，咖啡控最愛的星巴克推出限時2天「買一送一」；85℃則主打百元有找的下午茶套餐；4大超商也不遑多讓，7-ELEVEN推出APP行動隨時取優惠、全家買花就送拿鐵優惠券、萊爾富更是祭出雪糕與主食「買一送一」，想省荷包快筆記！

●星巴克

星巴克鐵粉注意了！星巴克推出「情人節快樂 好友分享日」，就在2月12日、13日這兩天，只要在上午11點至晚上8點進店，購買兩杯特大杯（含）以上容量、冰熱與口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。想要嘗鮮最新的熱草莓風味抹茶那堤，絕對要把握這波優惠！

星巴克好友分享日再度來臨，情人分享不失分。圖/摘自星巴克咖啡同好會

●85℃

85℃「99元爽吃蛋糕＋飲料」，想要平價浪漫就來這！85℃於2月12日至2月14日推出「浪漫久久套餐」，只要99元就能享有指定切片蛋糕搭配指定飲品，蛋糕包含特濃拿破崙、草莓波士頓等7款人氣甜點，飲品則有海岩紅茶、黑糖珍珠厚奶茶等選擇。此外，若是85 Cafe APP會員購買此套餐，結帳時報會員電話，還有機會抽中「塔木德酒店集團品牌雙人房住宿券」快來拚手氣！

85℃推「浪漫久久套餐」蛋糕加飲料只要99元。圖／85℃提供

●7-ELEVEN

小資族囤貨時間到！7-ELEVEN OPENPOINT行動隨時取即日起至2月14日推出多重優惠，每日限量1萬組的「CITY CAFE好時經典可可」享買2送2、「CITY TEA冰淇淋紅茶」每日限量2000組同樣買2送2。此外，上班族最愛的「大杯濃萃美式/濃萃拿鐵」任選買5送2只要300元，平均一杯不到43元，CP值超高。

圖／7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN

●全家

全家便利商店搶攻送禮商機，即日起至2月16日購買西洋情人節玫瑰花束，直接送你「Let's Café特大特濃拿鐵買1送1」優惠券(冰熱不限)。另外，可享有金莎3入裝39元的加價購優惠。

圖／全家便利商店

●萊爾富

萊爾富從即日起至2月15日限時祭出多款「買1送1」優惠。曠世奇派玫瑰鹽雪糕、農心爽口海鮮味烏龍麵通通買1送1；主食部分，龍蝦沙拉三角飯糰2件55元、唐揚咖哩歐姆蛋包飯2件150元等。

圖／萊爾富

●OKmart

OKmart則主打長效期優惠，即日起至3月4日，指定風味飲品如靜岡抹茶拿鐵、草莓戀乳雪露等，任選2杯8折、3杯75折。

圖／OKmart

●家樂福

家樂福逛賣場也有小確幸！家樂福品牌咖啡「INLOVE CAF’E」即日起至2月14日推出情人節限定優惠，大杯濃郁美式、大杯濃厚拿鐵（冰/熱）皆享同品項「買1送1」，單杯售價50元，換算下來一杯只要25元，相當划算。

圖／家樂福提供

