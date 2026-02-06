388元蔬食吃到飽、過年不漲價！ 台南歸仁CP值「歸香植所」新開張 奶蛋素也能爽吃
高CP值蔬食新選擇來了！台南歸仁近來出現一家質感系蔬食餐廳「歸香植所」，主打精緻、溫暖的素食料理，不僅有豐富的沙拉吧、特色串燒，甚至連蔬食生魚片都能吃到，平日成人只要388元就能無限爽吃。最佛心的是，店家宣布過年期間完全不漲價，快通知台南的朋友手刀訂位囉！
位於台南歸仁區信義南路上的「歸香植所」，是近期在地蔬食愛好的心頭好，餐廳風格不走奢華路線，而是強調食材的原始風味與用餐環境的舒適感。從每日輪替的菜色到精挑細選的食材，都能感受到店家的用心，營造出如同在家用餐般的放鬆氛圍。
歸香植所主打奶蛋素蔬食吃到飽，成人只要388元，就能無限享用多樣化菜色，包括新鮮沙拉吧、各式熱炒、港式點心、串燒、生魚片、湯品、甜點等，目測至少30-40道以上選擇。店家每天微調菜色輪替，使用當季食材，確保新鮮與多變，不會吃到膩。
迎接農曆新年來，「歸香植所」特別宣布過年期間「價格不變」，讓全家人在春節聚餐也能輕鬆無負擔。除了除夕（2/16）店休之外，初一至初五（2/17–2/21）皆正常營業。不過要特別注意的是，店內座位數量有限，用餐高峰期限制一小時，建議想朝聖的饕客務必事先訂位！
【歸香植所】
．地址： 台南市歸仁區信義南路72號
．電話： 06-303-2588
．營業時間： 10:30–14:30、16:30–20:30（週一公休）
．收費標準：成人：388元（另加一成服務費）、6–12歲：半價 194元、3–6歲：110元（含服務費）、0–3歲：免費
