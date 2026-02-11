2大手搖新裝驚喜！ 先喝道玫瑰拿鐵「第2杯10元」抽365杯天天喝、麻古4公升「麻酷分享壺」贈100%中獎刮刮卡

農曆新年與西洋情人節腳步近了，手搖飲控準備接招！兩大連鎖手搖品牌紛紛祭出超狂驚喜，「先喝道」不只有浪漫指數破表的歐式旋轉木馬限定杯，更有第2杯10元的限時優惠；「麻古茶坊」去年瘋搶的4公升分享壺也霸氣回歸，隨壺附贈迷你杯與中獎率百分百刮刮卡，讓大家驚喜連連！

先喝道：馬年限定杯夢幻登場 玫瑰系列第2杯10元

圖／翻攝TAO TAO TEA -先喝道臉書

「先喝道」這次美出新高度，最新推出充滿童話氛圍的「馬年限定杯」，設計靈感源自歐式旋轉木馬，象徵為消費者轉動一整年的好運。主打獲得米其林認證的「英式玫瑰拿鐵」，以莊園紅茶為底，融合花瓣烘焙香氣與香醇鮮乳，口感優雅細緻，情人節矚目登場。

圖／翻攝TAO TAO TEA -先喝道臉書

2月13日當天前往全台門市購買玫瑰系列飲品，同品項「第2杯只要10元」。同時，只要憑2月份消費發票至官方社群留言上傳，就有機會成為全台唯一幸運兒，免費獨得「365杯米其林3星四季春茶王」，直接承包你一整年的下午茶。

麻古茶坊：4公升「麻酷分享壺」強勢回歸 刮刮卡100%中獎

圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊去年掀起討論熱潮的「麻酷分享壺」終於回來了！這次換上全新的馬年限定外盒，主打超巨無霸「4公升」大容量，加上每壺還貼心附贈10個迷你杯，非常適合返鄉團圓或朋友聚會暢飲。

圖／麻古茶坊提供

分享壺口味提供有高山金萱、錫蘭紅茶、無咖啡因蕎麥綠寶石等經典選擇。最吸引人的是，凡購買分享壺就送「好運加碼刮刮卡」，且標榜中獎率100%，獎項包含品牌巧克力等驚喜好禮，數量有限，售完為止。

