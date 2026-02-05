台中人快筆記！ 台中燈會「姆明小提燈」免排隊攻略 49家85℃門市「這天起」消費滿額送

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／85℃提供
圖／85℃提供

台中人快快看！2026中台灣元宵燈會即將驚艷登場，今年特別攜手芬蘭人氣經典IP「姆明（Moomin）」，推出應景又超萌的「騎鐵馬姆明」小提燈，85℃跟上熱潮祭出「免排隊密技」，只要在指定時間前往門市消費，就能輕鬆把超萌姆明帶回家！

圖／85℃提供
圖／85℃提供

想入手最萌提燈的民眾，不必前往中央公園辛苦排隊。自2月9日起，只要到台中市內49間指定85℃門市，單筆消費滿200元（含以上），就能免費獲贈「騎鐵馬的姆明」小提燈一盞。每間門市限量僅200個，採單筆發票限贈一個的方式，送完為止，想要收藏的粉絲手腳一定要快。

2026台中燈會以「Moving on」為主題，適逢農曆生肖馬年，設計團隊發揮創意，讓可愛的姆明踩著腳踏車，巧妙連結台中市引以為傲的多條自行車道元素，展現出活力十足的城市形象。除了85℃的贈送活動，中央公園現場則預計於2月15日至3月3日，每日下午16:00開放排隊、16:30準時發放，讓錯過門市活動的民眾還有機會領取。

圖／85℃提供
圖／85℃提供

