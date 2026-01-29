手搖飲真暖心！「生理期半價」開喝鬍子茶、買COMEBUY冬片「免費送可樂果」、SOU迷必追999純金幣

手搖飲真暖心！ 冬春之際，各大手搖飲品牌紛紛推出強強聯手，有珍稀茶種重磅回歸，買茶還「免費送國民零食」，更有針對女孩們推出的超貼心「生理期半價」優惠，甚至還有價值萬元的純金幣可以追！

手搖界的話題款、熱銷5年的COMEBUY「冬片比賽茶」再度重磅回歸！這款因冬季產量稀少而顯得珍貴的茶種，以現萃技術保留回甘清香，是茶控每年必搶的季節限定款。今年COMEBUY特別聯手聯華食品，與國民零食「可樂果」展開強大聯名。

自2/2起，只要到門市購買一杯「冬片比賽茶」(一般門市50元／商場55元)，就能免費獲得一包「黃金起司口味」可樂果(12g)，數量有限贈完為止。此外，2/2至3/1期間，結帳前出示可樂果黃金起司口味(88g/160g)包裝袋，還能享有單筆消費「折抵5元」的加碼回饋，讓你一邊喝好茶一邊爽吃零食。

．鬍子茶：超貼心「生理期半價」 可可熔岩溫暖入心

冷冷的天需要這杯！鬍子茶 Who's Tea 推出冬日暖心飲品「可可熔岩鮮奶」(88元)，使用100%濃郁可可粉結合香醇牛奶，最上層淋上招牌黑鬍子奶蓋，並豪邁放上一整片巧克力，隨熱氣融化的濃醇口感，簡直是療癒首選。

為了體貼女性顧客，鬍子茶特別推出超暖心活動：只要在生理期間至門市消費，對店員說出通關密語「我想要暖鬍鬍可可」，即可享有「可可熔岩鮮奶」半價優惠，快轉傳女孩們記下這個專屬福利！

．Mr. Wish × SOU・SOU：草莓季新品、3萬元純金幣霸氣開賣

Mr. Wish與日本京都印花品牌 SOU・SOU的第二波聯名火力全開！以草莓為主題推出兩款新品「莓好桃氣」(特價79元)與「草莓紅了」(特價59元)，運用五窨製茶工法讓茶香與草莓果香完美融合。此外，粉絲敲破碗的「SO-SU-U 十數昆不鏽鋼吸管杯」將於2/9開放門市預購。

最驚艷的是，Mr. Wish大手筆打造了「999.9純金聯名紀念金幣」，單枚價值預估逼近新台幣3萬元以上，堪稱史上最貴氣的聯名周邊！金幣融合了SOU・SOU經典標誌與品牌LOGO，具備高度收藏與保值意義，現已開放全台門市購買，收藏家絕對不能錯過。

