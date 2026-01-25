30天免費喝飲料！得正 x 韓國OBJECT「SOSO FAMILY」1／28登場 「限定馬年玩偶、超萌紅包組」快收

手搖控要瘋了！以職人茶飲聞名的「得正」，首度攜手韓國首爾必衝的指標性選物品牌「OBJECT」，推出超療癒的「SOSO FAMILY」春節企劃。不僅把品牌經典的「-_-」冷靜表情帶進全台門市，更推出馬年限定的加價購周邊。最吸引人的是，只要完成打卡任務，就有機會挑戰「30天免費喝飲料」！

圖／得正提供

得正聯名特別選中韓國超人氣角色「SOSO FAMILY」，其標誌性的冷靜表情象徵在忙碌生活中保有從容精神，視覺感十足。自1月28日起，全台得正門市將換上超萌的情境窗貼，讓粉絲在排隊買飲料的同時，也能跟這群超厭世又療癒的角色合照，即將引爆打卡熱潮。

圖／得正提供

2款周邊必收藏！紅包貼紙、馬年限定玩偶限量登場

第一彈：SOSO LUNAR OOTD PACK 紅包貼紙組，自1月28日起，單筆消費滿200元再加30元（原價89元）即可入手。內含2款紅包與整張可愛貼紙，可以發揮創意DIY角色造型，打造獨一無二的個性化紅包。

圖／得正提供

第二彈：SOSO FAMILY「馬奇 MAGIC」玩偶吊飾 針對馬年特別設計角色，手部有磁吸巧思還內藏BEEP球，掛在包包上質感爆棚！單筆消費滿200元可以390元加購（原價590元），採限量預購制，賣完就沒了。

圖／得正提供

30天飲料免費喝！打卡任務必看

為了回饋粉絲，得正同步祭出超狂新年禮。活動期間只要在門市與聯名窗貼拍照、打卡，並完成社群分享的指定任務，就有機會抽中「30天飲料免費喝」大獎，幸運兒可以天天到店爽喝飲料一整個月！

圖／得正提供

