快訊

霍諾德徒手攀101全球直播 賈永婕使「1小心機」讓世界看見台灣

如何判斷腿部肌力是否仍在良好水準？用1日常動作就能測出來

幽默推薦大家來爬台北101！霍諾德下一步計劃曝光

30天免費喝飲料！得正 x 韓國OBJECT「SOSO FAMILY」1／28登場 「限定馬年玩偶、超萌紅包組」快收

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／得正提供
圖／得正提供

手搖控要瘋了！以職人茶飲聞名的「得正」，首度攜手韓國首爾必衝的指標性選物品牌「OBJECT」，推出超療癒的「SOSO FAMILY」春節企劃。不僅把品牌經典的「-_-」冷靜表情帶進全台門市，更推出馬年限定的加價購周邊。最吸引人的是，只要完成打卡任務，就有機會挑戰「30天免費喝飲料」！

圖／得正提供
圖／得正提供

得正聯名特別選中韓國超人氣角色「SOSO FAMILY」，其標誌性的冷靜表情象徵在忙碌生活中保有從容精神，視覺感十足。自1月28日起，全台得正門市將換上超萌的情境窗貼，讓粉絲在排隊買飲料的同時，也能跟這群超厭世又療癒的角色合照，即將引爆打卡熱潮。

圖／得正提供
圖／得正提供

2款周邊必收藏！紅包貼紙、馬年限定玩偶限量登場

第一彈：SOSO LUNAR OOTD PACK 紅包貼紙組，自1月28日起，單筆消費滿200元再加30元（原價89元）即可入手。內含2款紅包與整張可愛貼紙，可以發揮創意DIY角色造型，打造獨一無二的個性化紅包。

圖／得正提供
圖／得正提供

第二彈：SOSO FAMILY「馬奇 MAGIC」玩偶吊飾 針對馬年特別設計角色，手部有磁吸巧思還內藏BEEP球，掛在包包上質感爆棚！單筆消費滿200元可以390元加購（原價590元），採限量預購制，賣完就沒了。

圖／得正提供
圖／得正提供

30天飲料免費喝！打卡任務必看

為了回饋粉絲，得正同步祭出超狂新年禮。活動期間只要在門市與聯名窗貼拍照、打卡，並完成社群分享的指定任務，就有機會抽中「30天飲料免費喝」大獎，幸運兒可以天天到店爽喝飲料一整個月！

圖／得正提供
圖／得正提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

得正 SOSO FAMILY 手搖

相關新聞

倒數7天！LADY M「神級草莓千層蛋糕」賣到月底 還有「草莓千層酥」少量回歸 1月壽星85折開吃

草莓控要衝！蛋糕界愛馬仕「LADY M」草莓季登場，期間限定千層蛋糕進入倒數，...

30天免費喝飲料！得正 x 韓國OBJECT「SOSO FAMILY」1／28登場 「限定馬年玩偶、超萌紅包組」快收

30天免費喝飲料！得正 x 韓國OBJECT「SOSO FAMILY」1／28登場　必搶限定馬年玩偶、超萌紅包組快收

2026新春開運必喝！ 鶴茶樓質感爆表「祝鶴浮雕杯」送刮刮樂　馬祖新村「大富大貴提盒」送禮超吸睛

2026新春開運必喝！ 鶴茶樓質感爆表「祝鶴浮雕杯」送刮刮樂　馬祖新村「大富大貴提盒」送禮超吸睛

哈根達斯「烤花生冰淇淋香菜堡」限時開賣！ 2入299元爽吃「升級版花生捲」

有夠Local接地氣！ 哈根達斯隱藏版「烤花生冰淇淋香菜堡」限時開賣 2入299元爽吃

三麗鷗粉絲衝了！ 「CoCo x 美樂蒂」莓好雙果系列登場 2款聯名杯身+3款爆萌周邊帶走 還免費送泡泡貼紙

手搖飲龍頭「CoCo都可」這次攜手三麗鷗超人氣巨星「美樂蒂（My Melody）」推出超夢幻聯名，不僅有季節限定的草莓系飲品「莓好雙果系列」，更同步祭出 2 款粉嫩聯名杯身與 3 款爆萌週邊，1月26日起準時開賣，鐵粉們千萬別錯過！

「再睡 5 分鐘 X Tom and Jerry」聯名禮盒限時7折優惠！省165元爽吃烙印與年輪蛋糕

人氣手搖品牌「再睡 5 分鐘」再度掀起話題，攜手長崎蛋糕領導品牌金格 KONIG，首度推出《Tom and Jerry》聯名「派對分享三入禮盒」，以童年經典動畫結合療癒甜點，為新春聚會與送禮市場增添話題亮點。現在限時優惠7折一定要把握機會收藏！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。