夏至最強消暑攻略！ CoCo、五桐號手搖飲買一送一、超商霜淇淋9元、酷聖石抽免費冰淇淋

正港的盛夏開端！ 今年夏至落在6/21，是一年白晝最長、黑夜最短的一天，不少飲品、冰品品牌趁勢祭出一波波超消暑優惠，為大家整理一則「夏至消暑美食懶人包」，CoCo、再睡5分鐘、五桐號皆推買一送一，連冰品界也沒在客氣，全家推出9元霜淇淋，COLD STONE加碼免費冰淇淋天天抽，快把握時間衝一波。

「CoCo」：今夏(21日)一天限定搶喝「大杯鮮芋雪冰」特價65元、「芒果冰沙」只要45元，接續到7/1前，還有珍珠奶茶、粉角檸檬冬瓜買一送一，還有百香雙響炮50元優惠，通通可在Uber Eats享優惠！

圖／CoCo都可提供

「五桐號」：推出農榨「青檸冬瓜、茶花烏龍奶茶」同品項買一送一，即日起喝到7/1清涼無極限。

圖／取自五桐號臉書

「日出茶太」：慶祝品牌20週年，加碼到7/24，只要到官方社群指定貼文留言，就能獲得「真蜜桃系列買一送一」與「第二杯半價」電子券。

圖/日出茶太提供

「再睡5分鐘」：大推「棉被午茉綠」、「芒果沙沙」兩款飲品，於Uber Eats點購就能享買一送一。

圖／取自再睡5分鐘臉書

「翰林茶館」：推出「鐵觀音系列」第2杯半價優惠，無論是原味、奶茶或鮮奶版本，大杯通通可以第2杯5折爽喝。

圖／翰林茶館粉絲頁

「十盛奶茶」：則在6/25前於Uber Eats購買指定「馥鐵觀音」，直接送你一杯！

馥鐵觀音。圖／十盛提供

冰品也來加入戰局，「全家」：推出跨店優惠，6/19至6/22只要透過APP隨買跨店取，就能享有霜淇淋、咖啡等最低58折。尤其霜淇淋只要+9元多一支，還有限定口味特價只要9元，真的冰涼划算！

Fami!ce霜淇淋。圖／全家便利商店提供

「COLD STONE 酷聖石」：則是霸氣開啟「夏至分享日」，6/20～6/22連3天大杯冰淇淋買一送一！不含脆餅桶裝，便宜的那杯免費送，再找好友一起吃超有感！更猛的是，從6/20起至7/24，加碼推出35天「LINE夏日轉轉樂」，天天有機會抽到免費冰淇淋、買一送一、第二杯半價甚至藍色小精靈電影周邊等大獎！只要動動手指，就能冰到沒煩惱！

圖／COLD STONE酷聖石

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」