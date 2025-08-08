父親節請爸爸喝咖啡！ 星巴克買1送1+外送優惠、超商拿鐵買10送10、霜淇淋也有買1送1

父親節請爸爸喝咖啡！ 2025年這波超殺咖啡優惠，從星巴克到超商，每一口都是滿滿爸氣，星巴克買一送一，連外送都有優惠，走進超商就能來個咖啡優惠，無論爸爸在辦公室或在街頭，讓我們一起把咖啡當感謝，給爸爸最好的一天！

●星巴克門市優惠 8/8 Love Dad 買一送一

星巴克於父親節當日推「好友分享日」活動。圖/摘自星巴克粉絲頁

父親節「星巴克買一送一」Love Dad好友分享日！全台星巴克門市8/8的11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。8/8當日單筆消費金額滿1,688元，即可獲得空運進口石斛蘭乙支。

石斛蘭被喻為「父親之花」。圖／統一集團提供

星巴克foodomo外送平台，於8/8周五活動期間，全日購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的「那堤、焦糖瑪奇朵、經典紅茶那堤」，其中一杯由星巴克招待；另外，星巴克foodpanda外送平台，活動期間點購兩杯大杯(含)以上「特選馥郁那堤、經典紅茶那堤、蜜桃吉利烏龍青茶、蜜桃吉利星冰樂」，可享第二杯半價。

●7-ELEVEN 特選咖啡買8送8

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN即日起至8/9獻上「LOVE DAD」咖啡優惠，在OPENPOINT行動隨時取推出多款任選買8送8(可寄杯)，包含：CITY CAFE特選美式／特選拿鐵(每日限量1萬組)；CITY TEA琥珀小葉紅茶(每日限量2千組)；CITY TEA黑糖珍珠撞奶(每日限量2千組)；CITY CAFE特大杯美式，21杯888元(10萬組)；CITY CAFE特大杯拿鐵，18杯888元(10萬組)；CITY CAFE風味系列指定冰飲，品項包括皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖瑪奇朵／焙烤榛果／好時經典可可／鹿兒島濃焙茶／福岡八女濃抹茶，任17杯888元(5萬組)；CITY TEA琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，任選27杯888元(5萬組)。

●全家 咖啡組合888元 霜淇淋買一送一

圖／全家便利商店提供

全家APP即起至8/10推隨買跨店取，Let's Cafe單品美式17杯、單品拿鐵15杯、特濃美式25杯、特濃拿鐵21杯，以及Let's Tea柳橙香柚綠茶22杯、仙女紅茶35杯，都有特價888元組合優惠。另還有，冰塊杯30杯288元、酷繽沙8杯388元、霜淇淋25支888元等好康組合。

「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」新口味登場。圖／全家便利商店提供

此外，即起至8/10期間，可享「康康五」優惠，超夯「Fami!ce霜淇淋」限時推出買一送一，還有「特大杯百香QQ綠、百吉巧克力大雪糕、FMC蜜桃雪酪冰棒、FMC天然水2.2L、芬達橘子汽水、Fami奶昔」皆可同享買1送1。

●萊爾富 拿鐵買10送10

圖／萊爾富提供

即日起至8/9，萊爾富門市供應「大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵、中杯辻利抹茶歐蕾」，享同品項任選(冰/熱)買一送一，另外，Hi-Life VIP APP自即起至8/10，也有「整買零取」優惠，品項有「大杯美式、特濃美式、大杯特濃拿鐵」買10送10，「大杯拿鐵」買10送8，還可寄杯囤起來慢慢喝！

●OK-mart 咖啡買10送10

圖／OKmart

OK-mart於8/8當天在全台門市，購買「大杯莊園美式、大杯莊園拿鐵、極淬莊園美式、極汁淬莊園拿鐵(不限冰熱)，可享同品項買2送2優惠，另外，於OKmall雲端商城同步推出，8/8當天購買「大杯莊園及極淬系列」可享買10送10，再贈送OKpoint 888點。

●美廉社 美式、拿鐵買5送5

美廉社咖啡優惠。圖／三商家購提供

美廉社APP自即起至8/19推出飲品優惠，「大杯美式、大杯鮮奶拿鐵、大杯濃萃美式、大杯濃萃鮮奶拿鐵」可享買5送5，另還有「大杯沖繩黑糖奶茶、中杯精品迦納可可」享買1送1。

●小北百貨 美式、拿鐵買1送1

圖／小北百貨

小北百貨門市於8/8當日限定推出「大杯美式咖啡、大杯拿鐵咖啡」買1送1優惠，最低一杯23元就開喝！

