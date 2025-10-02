「ONE FUKUOKA BUILDING」福岡購物新地標，車站直通、雨天旅遊也不怕！

【撰文:Natalie / 窩日本】

九州福岡的精華商圈——天神區，近年因「天神BIG BANG」改造計畫煥然一新。其中，由西日本鐵道公司所主導的重建計畫，將原本的三棟老舊建物整合，打造出嶄新的複合式商業設施「ONE FUKUOKA BUILDING」，已於2025年春天盛大開幕。

集結購物、美食、商辦與住宿於一身，並和天神地下街直通，不論大熱天或下雨天，都是逛街購物的好選擇！

「ONE FUKUOKA BUILDING」與天神地下街10號出口相連，從西鐵天神站步行僅需5分鐘。這是一棟從地下4層延伸至地上19樓的超高大樓，地下3~4樓為停車場，B2~4樓為商業樓層，進駐了約126家品牌，從時尚購物、生活雜貨到各式美食餐廳應有盡有，是一站式購物的逛街聖地。

在商場南西側廣場前，佇立著一座外型獨特的藝術裝置「像素樹（ピクセルツリー）」，這是由阿根廷知名藝術家 Leandro Erlich 所設計，結合現實與虛擬，象徵現代藝術精神。

遠看他就像是一棵普通的綠樹，但當你靠近細看，就會發現其實是由多個立體方塊製成，彷彿走進虛擬遊戲世界的錯覺。

橫跨1樓~3樓，日本CHANEL最大規模旗艦店就位在ONE FUKUOKA BUILDING！空間設計寬敞優雅，完美體現CHANEL一貫的經典與奢華。

1樓主要展示品牌精選皮件與華麗飾品；2樓為服飾與鞋款區；3樓結合藝術作品打造成舒適的休憩空間，展現CHANEL獨特的藝術品味。

讓每天在天神工作的日子，變得更加充實！5樓的「天神福食堂」是一間全新風格的食堂，能靈活因應多元的工作型態與生活方式，無論是用餐、辦公、放鬆還是交流，都能自在使用。

餐點由知名義式餐廳「Ringrazie」監製，菜單豐富，提供多達200種料理選擇，包括定食、丼飯、咖哩、麵類等，滿足各種口味需求。

座位採自由入座，點餐透過 QR Code 即可完成，午餐時段也設有自助點餐機，提升用餐效率。要注意的是，這裡不提供現金支付，可透過信用卡、PayPay 等方式結帳。

位在最頂樓層18~19樓的「ONE FUKUOKA HOTEL」，由知名建築師中村拓志操刀設計，共規劃41間客房，提供8種不同房型，每間客房皆配有專屬陽台。

其中最具特色的「天神邊間陽台套房（テンジンコーナーテラススイート）」，還能一覽福岡市的迷人街景。飯店設施設有露天桑拿的大浴場、圖書交誼廳、頂樓酒吧等，享受最舒服的住宿體驗。

https://onefukuokahotel.jp/zh-CHT/

下次到福岡一定要來這棟全新的「ONE FUKUOKA BUILDING」，體驗最新的購物新地標！

ONE FUKUOKA BUILDING

福岡市中央区天神一丁目11番1号

福岡市營地下鐵「天神」站直達

https://onefukuoka-building.jp/

