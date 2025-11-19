今年冬天，就到東京晴空塔參加最夢幻、最閃耀的天空聖誕派對吧！

快訊

窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

今年冬天東京晴空塔以「Dream Christmas」為題，將在2025年11月1日至12月25日舉辦夢幻的聖誕派對！從燈飾、美食、聖誕市集到各式各樣的周邊活動，讓你從白天玩到夜晚，沉浸在充滿節日氛圍的幸福冬季。

歡迎來到「天空上的聖誕派對」！在東京晴空塔的天望甲板與天望回廊內，將設置期間限定的聖誕裝飾與拍照景點。吉祥物「Sorakara chan」也將換上聖誕針織新裝，熱情迎接每一位來訪的遊客。

位於350公尺高的「SKYTREE ROUND THEATER®」將推出全新聖誕限定影像！在壯麗的全景螢幕上，將播放兩部以不同視角描繪的短篇故事，「雪人君的冬日假期」、「兄妹倆的平安夜」，帶來溫馨又夢幻的節慶體驗。

放映期間：2025年11月6日～12月25日

地點：東京晴空塔天望甲板

每場放映時間：約 2 分鐘

※ 依活動或展望台營業狀況不同，部分時段可能暫停播放。

東京晴空塔的外觀在今年聖誕節也將首次推出全新的燈光設計！

以三種主題燈光：「裝飾樹（Ornament Tree）」、「優雅樹（Elegant Tree）」和「聖誕老人（Santa Claus）」為題，約每隔一分鐘輪流點亮整座塔身，夜幕降臨時彷彿一顆巨大的聖誕樹矗立於夜空中，點亮東京的夜晚。

活動期間：2025年11月6日～12月25日

點燈時間：17:30～22:00

※12月24日與12月25日延長至24:00。

※點燈時間與內容可能會因情況而變更，恕不另行通知。

以「繪本中的聖誕市集」為主題，迎來第十屆的聖誕市集就在晴空塔四樓的「Sky Arena」！現場布置融合童話與歐洲聖誕市集元素，彷彿置身於故事書的冬日篇章，感受滿滿的聖誕氣氛！

去年廣受歡迎的「麵包濃湯碗（パンシチュー）」也將再次登場，無論是寒冷的夜晚還是溫暖的白天，都能享受這份冬季限定的溫馨美味。

市集時間：2025年11月6日～12月25日

開放時間：11:00～22:00

地點：東京晴空塔城4樓 Sky Arena（天空廣場）

活動期間，整個東京晴空塔將以約53萬顆璀璨的燈光點綴，在「Solamachi廣場」吉祥物「Sorakara chan」與夥伴將化身為繽紛閃耀的4公尺高巨型裝置「twinkle three stars」。在晴空塔的各個區域，也將被閃爍的燈飾們包圍，展現夢幻的聖誕景緻。

點燈期間：2025年11月6日～12月25日

※部分燈飾預計延長點亮至 2026 年3月1日

點燈時間：16:00～23:00

地點：東京晴空塔城各區

更多活動資訊：https://www.tokyo-skytree.jp/event/info/xmas2025

窩日本

