京都清水寺周邊美食・咖啡廳報你知！必吃抹茶甜點、打卡榻榻米星巴克、390年歷史湯豆腐店…(下)

本文承接"京都清水寺周邊美食・咖啡廳報你知！必吃抹茶甜點、打卡榻榻米星巴克、390年歷史湯豆腐店…(上)"，將再介紹四個清水寺美食

4. 京都 茶の湯 明保野亭

如果想要好好坐下來休息，品嚐抹茶，那麼可以來這家「京都 茶之湯 明保野亭」，以傳統建築改造的咖啡廳，外觀保留了舊時風貌，內部則以和風設計重新裝修，充滿歷史氛圍與風情。

圖片來源自pr times

一樓是以吧檯為主的咖啡廳，可以享用宇治抹茶飲品與甜點，二樓則能眺望整條產寧坂的街景，在這裡會舉行抹茶體驗會，讓客人學習泡茶。

店內提供 十多款以茶為主題的飲品，除了由店員在客人面前親手點泡的傳統抹茶外，還有抹茶拿鐵、焙茶拿鐵等經典選擇，以及抹茶啤酒、焙茶鳳梨拿鐵等創意飲品，以及抹茶阿芙佳朵等甜點。

抹茶嚴選宇治抹茶，入口帶有淡淡甘甜而不顯苦澀，並可依喜好選擇「薄」或「濃」，滿足抹茶愛好者。若選擇傳統抹茶，還會搭配隨季節更替的和菓子，甜甜的點心與甘醇的抹茶成為最完美的組合。

京都 茶の湯 明保野亭

地址：京都府京都市東山区清水２丁目2−２２２

營業時間：10:00〜18:00

5. 星巴克二寧坂茶屋店

日本有很多特色的星巴克，而在京都清水寺周邊的「星巴克京都二寧坂Yasaka茶屋店」可是唯一鋪榻榻米的分店！由超過100年歷史的日式京町屋改造而成，店舖共有兩層，一樓是咖啡櫃檯及候客空間，客人可以在這裡點餐和領取飲品。

如果想要內用可以到2樓，二樓有沙發座位和桌子座位，此外還有三個可以脫鞋放鬆的榻榻米座敷空間，客人可以脫鞋坐在榻榻米上享受咖啡。

如此和風的星巴克真是十分特別，想要了解更多店舖裝潢的細節可以閱讀這篇文章 ⇒⇒ (京都)星巴克二寧坂茶屋店–世界唯一鋪榻榻米的星巴克！在清水寺旁百年建築享受咖啡吧！

星巴克二寧坂茶屋店

地址：京都府京都市東山区高台寺南門通下河原東入桝屋町349

營業時間：08:00～20:00

6. 抹茶館 京都清水產寧坂店

圖片來源自tabelog

抹茶館顧名思義是一家以抹茶甜點為主打的日式咖啡廳。店鋪由古民家改建而成，門面看起來宛如高級旅館，散發濃厚的傳統氛圍。店內則呈現沉穩的和風現代風格，並設有露台座位，天氣晴朗時可以坐在庭院中，感受悠閒的開放氛圍。

他們的飲料與甜點都使用京都老舖「森半」的宇治抹茶製作，其中最人氣的是宇治抹茶提拉米蘇，以木枡盛載，把義式甜點完美轉換成日式風味。

提拉米蘇的馬斯卡彭奶油帶有濃郁乳酪香，表面灑滿略帶微苦的宇治抹茶粉，底層的海綿蛋糕也充分吸收了濃厚抹茶糖漿，混合起來享用品嚐和洋合璧的美味。除了提拉米蘇，還有聖代等甜點，而飲料和霜淇淋也可外帶邊走邊吃。

抹茶館 京都清水產寧坂店

地址：京都府京都市東山区清水3-337

營業時間：11:00-18:00

7. 藤菜美 三年坂本店

如果喜歡吃糰子的話也別錯過藤菜美，他們在三年坂開設的本店提供現場新鮮製作的糰子串、蕨餅、霜淇淋等簡單的甜食，可以搭配抹茶飲料，在夏天更會販售刨冰。店內放置數張長椅，可讓客人在店內享用休息一下。

糰子串主要有兩種口味可選 – 御手洗醬油、抹茶，他們糰子的特徵是顆粒小巧，甜度適中，不會過於甜膩。糰子炙烤後散發香氣，外皮微焦內裡柔軟，搭配特製醬汁及黃豆粉，更添風味，非常好吃。

圖片來源自官方ig

而蕨餅有黃豆粉、宇治抹茶、以及來自波照間島的黑糖三種口味可以選擇，蕨餅使用真正的蕨粉製作，在店內更可看到店員現場製作。剛製好的蕨餅口感軟嫩細緻，黃豆粉本身沒有加糖，搭配蕨餅自然的微甜，味道清爽，不會過膩。蕨餅和糰子兩款都值得一嚐！

藤菜美 三年坂本店

地址：京都府京都市東山区清水2-208-9 桜竹庵

營業時間：10:00-18:00

