京都清水寺周邊美食・咖啡廳報你知！必吃抹茶甜點、打卡榻榻米星巴克、390年歷史湯豆腐店…(上)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

清水寺是京都自由行必訪的代表景點！除了能欣賞古老莊嚴的建築、自然美景，並在寺中誠心參拜外，周邊更是美食與好逛小店的聚集地。走在寺廟門前的二年坂(二寧坂)、三年坂(產寧坂)，兩旁林立的商店充滿魅力，從小吃與甜點、特色咖啡廳，到京都風味的和食料理應有盡有。

京都清水寺必吃美食推薦

1. 普門茶屋

普門茶屋是由伴手禮品牌普門庵所營運的和風咖啡廳。入口非常狹小且不起眼，可以說是隱藏版的寶藏店家。穿過小徑往裡走就會發現兩家店，一家是伴手禮商店，另一家就是普門茶屋。

2層的店內有許多座位，簡潔的空間中點綴了和風元素。他們採用自助服務方式，在門口的機器先完成點餐與付款，然後便領餐及自行入座，氛圍輕鬆隨意。

他們提供各種抹茶、焙茶飲料、抹茶聖代、抹茶刨冰等，而招牌甜點就是「大蕨餅」！顧名思義是一般蕨餅的三倍之大，晶瑩剔透的蕨餅在冰塊之上，入口清涼又爽彈。

蕨餅可以搭配香氣濃郁的黃豆粉，以及100%使用沖繩黑糖製成的黑糖蜜一起享用。更有趣的是可以自己動手做最中餅，把酥脆餅殼夾上紅豆餡、冰淇淋與蕨餅，有多種吃法，口感與風味層次都非常豐富。

普門茶屋

地址：京都府京都市東山区清水2-246前イートパラダイス

營業時間：12:00 – 17:30

官方網站

2. GOKAGO

近年海外掀起一股抹茶熱潮，聽說日本的抹茶都變得供不應求，難得來到京都旅行當然不可錯過品嚐正宗抹茶的機會，而日本茶專門店GOKAGO就可品嚐到各種京都產的茶飲品與甜點。

他們最人氣的是抹茶拿鐵，不只可以選濃郁度及甜度，加配冰淇淋，最厲害的是店員會在客人面前現刷抹茶！

圖片來源自官方IG

店內中央設置了一座具有厚重感的石材吧檯，客人點餐後可以站在吧檯前欣賞抹茶沖點的過程。看著店員用茶筅刷動把抹茶粉均勻地融入水中，並打出泡沫，最後把深綠色的抹茶倒在牛奶上，真是非常療癒！

抹茶拿鐵入口先感受到抹茶特有的甘甜與微苦，融合牛奶的醇香，更顯柔和順口，讓人一口就愛上濃郁的抹茶風味！

GOKAGO

地址：京都府京都市東山区清水2-258

營業時間：10:30 – 18:00

官方網站

3. 奥丹 清水

創業於江戶時代初期1635年的老舖豆腐料理店，至今已傳承將近390年歷史與味道。踏入店門的瞬間，映入眼簾的是600坪的日式庭園，金魚在池水中悠然游動，與雅緻的庭園景色相映成趣，營造出寧靜而充滿韻味的氛圍。

客人可以一邊細細品味料理，一邊欣賞四季流轉的庭園美景。

湯豆腐套餐有三種選擇 – 偏硬口感的昔豆腐（木綿豆腐）、滑嫩的絹豆腐，以及清爽的冷奴（冷豆腐）套餐。套餐除了有豆腐，還有天婦羅等配菜及米飯，所以不用怕會吃不飽，或是味道淡。

全部豆腐都是由職人每日用心手作，從大豆浸泡、研磨，到最後成型，完全遵循傳統工法。每一口豆腐都能感受到大豆最原始的風味與香氣，口感彈嫩，濃郁而醇厚的大豆旨味在口中綻放，令人一試難忘。

奥丹 清水

地址：京都府京都市東山区清水3-340

營業時間：星期一至三、五 11:00 – 16:30 ，星期六、日 11:00 – 17:30

因篇幅關係，其他清水寺美食將留至下篇介紹

窩日本推薦閱讀： 京都車站推薦伴手禮22選~必買辻利Tsujiri、伊藤久右衛門人氣抹茶甜點、Royce’京都限定口味！

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」