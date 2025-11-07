快訊

首度登陸日本！《100%哆啦A夢＆好友們 in 東京》2026年春天正式開催

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

2026年春天，「100%哆啦A夢＆好友們」首度登陸日本！經過香港、上海、曼谷與台灣的巡迴，深受粉絲喜愛的「100%哆啦A夢＆好友們」展覽，終於要在日本舉辦囉！

地點位在即將新開幕的複合型娛樂設施 TOKYO DREAM PARK — EX STUDIO 7 ，屆時將集結漫畫、動畫與電影，打造出前所未見、史上最大規模的哆啦A夢世界！

《漫畫・動畫・電影》100%沉浸在哆啦A夢的世界！

本次展覽中，特別打造了三大主題展區，讓你完整體驗哆啦A夢在漫畫、動畫與電影中豐富的世界觀。

◉ 漫畫區

設有巨大的立體漫畫裝置，讓人彷彿置身書頁之中，體驗沉浸式的閱讀感。展區將以哆啦A夢經常呈現的主題：友情、家庭、勇氣、未來為軸，重現多個經典故事。

◉ 動畫區

展覽限定的原創動畫將首次公開！包含以新秘密道具「100%朋友招喚鈴」為主軸的《胖虎演唱會世界巡迴》，以及4款「日本會場限定哆啦A夢」的特別版動畫，都是只有在這裡才能看到的珍貴影像。

◉ 電影區

自1980年起持續推出劇場版的哆啦A夢，將精選10部代表作，搭配珍貴原畫展示，讓你更深入欣賞電影所建構的故事世界觀。

超過100尊「等身大哆啦A夢」齊聚一堂！

在「100%哆啦A夢＆好友們 in 東京」的展場中，將有超過100尊等身大的哆啦A夢在此迎接大家的到來！

踏入會場的那一刻，彷彿走進哆啦A夢的世界，每一尊哆啦A夢都有不同的表情、姿勢，以及獨一無二的秘密道具，場面非常壯觀！另外也設置多個拍照打卡區，讓你與哆啦A夢盡情合影

全新秘密道具：「100%朋友招喚鈴」

全新秘密道具「100%朋友招喚鈴」將首次亮相！這是一個神奇的道具，無論你身在何處、任何時刻，只要在心中想起某位朋友，這位朋友就會被召喚到你身邊。

這個道具呼應展覽的核心主題，整個會場將被滿滿的情感聯繫所串連，喚起人與人之間真摯的羈絆。

本次活動還會特別推出4款僅在日本會場限定登場的哆啦A夢全新造型，身為哆啦A夢粉絕對不容錯過！

100%哆啦A夢＆好友們 in 東京

時間：2026年3月27日起

地點：TOKYO DREAM PARK EX STUDIO 7

地址：〒135-0063 東京都江東区有明３丁目１−９

更多訊息：https://dora-world.com/contents/4013

