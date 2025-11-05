富士山御殿場高原【時之栖燈光秀2025-2026《光之住所》】正式登場！
【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】
由550萬顆燈球打造的夢幻光之世界—時之栖2025-2026《光之住所》於10月11日正式開幕！
時之栖燈光秀被列為「日本夜景遺產」，今年30週年以「魔法森林」為主題，帶來眾多結合聲光效果的沉浸式體驗，一起來看看有哪些活動亮點！
時之栖燈光秀2025-2026活動亮點
象徵之樹（Symbol Tree）
由夢幻的燈籠環繞，高達20公尺的象徵之樹，在入口處迎接你的到來！設計靈感來自於壯麗的富士山，是必拍照打卡地標。
光之隧道
長約300公尺的光之隧道分為五個主題區域，色彩繽紛的「起始之森」、夢幻星光的「星光之路」、神秘的「魅惑洞窟」等，透過音效與燈光編織出一個充滿魔法氣息的奇幻世界。
魔法教堂
穿過神秘洞窟，來到夢幻的魔法教堂！透過光雕投影展開一場充滿魅力與幻想的：「女王願望閃耀的故事」，一同沉浸在奇幻的魔法世界中。
王宮之丘
以水與魔法為主題的王宮之丘，今年將帶來更震撼、更夢幻的光影體驗！以「噴泉城堡」為主題，呈現多變且夢幻的視覺體驗。
光之海 Slow House Twinkle
繽紛閃耀的光之海隨著時間燈光會逐漸變化，營造出如夢似幻的視覺盛宴。在黃昏時分，夕陽染紅天際，可以欣賞到富士山與閃爍燈光交織出的奇幻景致。
旋轉木馬
穿越「光之散步道」與「光之海」，將會看到夢幻的旋轉木馬！凡購票進入王宮之丘都可以免費搭乘。
噴泉雷射秀
日本最高的150公尺噴泉雷射秀，在夜空下展現水、光、音三元素的多重表演，強烈而優雅的視覺效果，為時之栖燈光秀帶來極致的感官享受！
時之栖燈光秀2025-2026
活動日期：
2025年10月11日～2026年3月8日
地點：
静岡県御殿場市神山719番地
點燈時間：
第一階段：2025年10月11日～10月31日 17:00～22:00
第二階段：2025年11月1日～2026年1月12日 16:30～22:00
第三階段：2026年1月13日～2026年3月8日 17:00～21:30
收費區費用：
王宮之丘
成人（國中生以上）：1,200日圓
小學生：500日圓
幼兒：免費
魔法教堂（櫻之禮拜堂）
成人：500日圓
小學生：200日圓
幼兒：免費
兩設施共通票
成人：1,500日圓
小學生：700日圓
幼兒：免費
https://www.tokinosumika.com/8076/
