快訊

今起開放登記！普發現金1萬最快6天後入帳 領取流程、管道一次看

影片曝光…美UPS貨機墜毀炸成火球 傷亡人數不明、機場關閉

太子集團9年在台洗錢45億 北檢聲押禁見台籍最高階幹部辜淑雯

富士山御殿場高原【時之栖燈光秀2025-2026《光之住所》】正式登場！

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

由550萬顆燈球打造的夢幻光之世界—時之栖2025-2026《光之住所》於10月11日正式開幕！

時之栖燈光秀被列為「日本夜景遺產」，今年30週年以「魔法森林」為主題，帶來眾多結合聲光效果的沉浸式體驗，一起來看看有哪些活動亮點！

時之栖燈光秀2025-2026活動亮點

象徵之樹（Symbol Tree）

由夢幻的燈籠環繞，高達20公尺的象徵之樹，在入口處迎接你的到來！設計靈感來自於壯麗的富士山，是必拍照打卡地標。

光之隧道

長約300公尺的光之隧道分為五個主題區域，色彩繽紛的「起始之森」、夢幻星光的「星光之路」、神秘的「魅惑洞窟」等，透過音效與燈光編織出一個充滿魔法氣息的奇幻世界。

魔法教堂

穿過神秘洞窟，來到夢幻的魔法教堂！透過光雕投影展開一場充滿魅力與幻想的：「女王願望閃耀的故事」，一同沉浸在奇幻的魔法世界中。

王宮之丘

以水與魔法為主題的王宮之丘，今年將帶來更震撼、更夢幻的光影體驗！以「噴泉城堡」為主題，呈現多變且夢幻的視覺體驗。

光之海 Slow House Twinkle

繽紛閃耀的光之海隨著時間燈光會逐漸變化，營造出如夢似幻的視覺盛宴。在黃昏時分，夕陽染紅天際，可以欣賞到富士山與閃爍燈光交織出的奇幻景致。

旋轉木馬

穿越「光之散步道」與「光之海」，將會看到夢幻的旋轉木馬！凡購票進入王宮之丘都可以免費搭乘。

噴泉雷射秀

日本最高的150公尺噴泉雷射秀，在夜空下展現水、光、音三元素的多重表演，強烈而優雅的視覺效果，為時之栖燈光秀帶來極致的感官享受！

時之栖燈光秀2025-2026

活動日期：

2025年10月11日～2026年3月8日

地點：

静岡県御殿場市神山719番地

點燈時間：

第一階段：2025年10月11日～10月31日 17:00～22:00

第二階段：2025年11月1日～2026年1月12日 16:30～22:00

第三階段：2026年1月13日～2026年3月8日 17:00～21:30

收費區費用：

王宮之丘

成人（國中生以上）：1,200日圓

小學生：500日圓

幼兒：免費

魔法教堂（櫻之禮拜堂）

成人：500日圓

小學生：200日圓

幼兒：免費

兩設施共通票

成人：1,500日圓

小學生：700日圓

幼兒：免費

https://www.tokinosumika.com/8076/

窩日本推薦閱讀：2025東京燈光秀illumination12選推薦~~讓迪士尼角色、史努比陪你進入浪漫而閃爍的異世界吧!!　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

東京 富士山 迪士尼

窩日本

追蹤

延伸閱讀

《未完的情歌》森崎溫x向井康二 跨越東京曼谷的命定愛戀

高雄搞怪經濟夯 衛武營南瓜燈光秀吸引10萬人湧進、商家樂歪

影／高雄萬聖節「大南瓜」今晚點燈 遊行派對明晚衛武營登場

影／富士山降下「初冠雪」！比去年早15天 白頭絕美畫面曝光

相關新聞

富士山御殿場高原【時之栖燈光秀2025-2026《光之住所》】正式登場！

時之栖燈光秀被列為「日本夜景遺產」，今年30週年以「魔法森林」為主題，帶來眾多結合聲光效果的沉浸式體驗，一起來看看有哪些活動亮點！

日本各地「A型流感」加速擴散中！赴日旅遊請注意防疫與就醫資訊

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】近期截至今日，日本全國多地出現A型流感擴大現象。根據厚生勞動省統計，目前A流感染者約佔日本整體流感病例的一半，此型病毒具重症化風險高、疫苗效果較不穩定的特性，旅日民眾需特

日本麥當勞「街頭霸王聯名漢堡」開賣了！玩遊戲再送限定道具服飾

日本麥當勞再次玩出新花樣！自即日起，全新《街頭霸王（Street Fighter）》聯名系列「Street Burgers」正式在全日本登場，以經典角色化身限時漢堡，掀起粉絲搶拍熱潮。這波聯名不只讓格鬥迷重溫青春，更讓饕客一口咬下就感受到滿滿戰鬥力。

摩斯出披薩了「3種口味1次看」！還有限定「漢堡炸雞抱枕」1番賞趕快來抽

日本摩斯漢堡（MOS BURGER）最近話題爆棚，不只讓粉絲吃飽飽，還要讓大家玩得開心！這次他們與福岡職人窯烤品牌 PIZZAREVO 攜手推出全新「照燒雞肉披薩」，完美重現摩斯人氣商品「照燒雞肉堡」的經典滋味。使用福岡縣產小麥製成的手工餅皮，外脆內彈，加上厚切雞肉、甜香照燒醬、玉米與美乃滋，一口咬下滿滿日式靈魂。單片售價為 1,080 日圓，三種口味比較組（照燒雞肉、瑪格麗塔、四重乳酪白披薩）則為 2,980 日圓，即日起於 MOS 線上商店開賣。

日無印良品「室內香氛噴霧」驗出細菌！緊急召回60萬瓶 台灣門市可退貨

日本無印良品母公司「良品計畫」日前宣布，因「室內香氛噴霧」系列部分商品在生產過程中，管理不當遭細菌汙染，主動召回約60萬件商品，雖然台灣並未引進，但也可受理退貨、退款。

「寶可夢」粉絲集結！Mister Donut聯名推出皮卡丘甜甜圈，5款造型1次看

甜甜圈控與寶可夢粉絲注意！日本 Mister Donut 將於 11 月 5 日至 12 月下旬 推出年度限定「Pokémon 聯名系列」。今年除了可愛的皮卡丘外，還迎來新角色「哎呀球菇」化身主角甜甜圈，一登場就掀起熱議，成為秋冬最療癒的話題甜點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。