東京燈光饗宴！ 六本木中城花園「Your Christmas Story」11月13日起浪漫登場

六本木中城花園今年聖誕節將展開一場浪漫的燈光饗宴！從11月13日起以「Your Christmas Story」為主題，閃爍繽紛的燈飾將點亮中城花園，當你踏入時，一段屬於你的特別聖誕故事就此展開。

CHRISTMAS GARDEN LIGHTS

每個人心中，都藏著一段屬於自己的聖誕回憶。今年的主題燈飾，正是以這些溫馨片段為靈感，透過夢幻的光影與聲音，在園區中細膩重現。

去年深受喜愛的泡泡與飄雪演出，今年不僅擴大規模，更提升演出頻率，讓更多人能在限定期間裡，親身感受彷彿童話世界般的白色聖誕魔法。

活動期間：2025年11月13日～12月25日

時間：每日 17:00～23:00

泡泡與降雪期間：2025年11月13日～12月12日

– 泡泡：每3分鐘1次

– 降雪：每12分鐘1次

地點：東京中城・中城花園

費用：免費入場

EMOTION PALETTE TREE

使用真實冷杉製成的聖誕樹，是東京中城的經典代表。

今年以「情感的調色盤」為主題，透過光影變化表達不同的聖誕情緒。金色光芒閃耀的聖誕樹體，變換出多種豐富多彩的色彩，營造奇幻而感性的聖誕氛圍。

活動期間：2025年11月13日～12月25日

時間：每日 17:00～23:00

地點：東京中城・中城花園

光之散步道

從東京中城花園入口開始，這條充滿金色光芒的「光之散步道」正迎接你的到來！以大約34萬顆燈泡打造成的浪漫步道，將城市夜晚妝點得如夢似幻。

活動期間：2025年11月13日～12月23日

時間：每日 17:00～23:00（每小時整點會有燈光變化秀（限花園區域）

地點：東京中城・中城花園・Plaza 1F

費用：免費

東京中城冬季必訪的「MIDTOWN ICE RINK（中城溜冰場）」也將隨著點燈活動一同開放。在欣賞浪漫燈飾之後，不妨也到溜冰場享受滑冰的樂趣，為這個冬天增加難忘的聖誕回憶。

更多活動資訊

