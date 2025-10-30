快訊

今年冬天一起到橫濱享受最浪漫的燈光慶典！THE YOKOHAMA ILLUMINATION 11月起盛大開催

聯合新聞網／ 窩日本

這個冬天，橫濱將以璀璨的燈光秀亮整座城市，11月起～盛大的冬季燈光慶典即將正式登場！活動分為兩大主軸：「THE YOKOHAMA ILLUMINATION」與「YORUNOYO」，將從 11 月一路閃耀至明年 2 月，若剛好在這之間會來東京旅遊，你絕不能錯過這場最夢幻浪漫的夜間盛事！

「THE YOKOHAMA ILLUMINATION」橫濱燈光秀

從 11 月起至明年 2 月，橫濱都心臨海地區將迎來盛大的冬季燈光慶典「THE YOKOHAMA ILLUMINATION」！

活動串聯橫濱各地超過 40 個燈光與節慶活動，還推出了多項能邊走邊玩的互動體驗，如城市巡遊式的數位集章活動、夜景攝影比賽等，讓你不只是欣賞燈景，更要親身投入、玩出屬於自己的橫濱冬夜回憶。

活動主要點燈區域

活動將由「YOKOHAMA Luminous Square」與「YOKOHAMA Milight」率先展開，從橫濱車站一路延伸至港未來地區；

接著登場的「Christmas Market in 赤磚倉庫」與「Isezaki☆Light」將帶來濃厚的聖誕氛圍。12 月的「Winter Wonder Park Yokohama 2025-26」與壓軸登場的「夜にあらわれる光の横浜〈YORUNOYO 2025〉」，更將橫濱的夜晚推向最高潮！

明年 1 月還有「橫濱春節祭 2026」接力登場，這個冬天就到橫濱來場不一樣的旅遊回憶吧～

「YORUNOYO」夜晚的橫濱

1. Highlight of YOKOHAMA

今年的「Highlight of YOKOHAMA」為歷年最大規模，共有 45 個設施一同參加，結合燈光與音樂的連動，從港未來一路延伸至山下公園，超過 3 公里長的街道將化為城市舞台，璀璨燈光與動人旋律交織出震撼的視覺饗宴。

演出時間：17:00／17:30／18:00／18:30／19:00／19:30／20:00／20:30／21:00 (每場次五分鐘)

2. 鯨魚樂園〈Whale Land／大棧橋會場〉

整座大棧橋屋頂將化身為壯觀的光影舞台，中央登場的是一條長達 25 公尺的「鯨魚」投影，以壯麗姿態悠游於夜色之中！你可以漫步在如波浪般起伏的木質甲板上，在光影的包圍下，彷彿置身海洋的沉浸式體驗。

3. 光之花園〈Bright Garden／山下公園會場〉

全長 250 公尺 的光之花園中，設有18 座互動裝置藝術「星之樹（Star Tree）」，環繞著中央綻放的是「星之花（Star Flower）」，當你走入其中，燈光會隨著動作產生變化，結合科技與藝術的互動體驗，讓你沉浸在如星光綻放般的奇幻世界。

「YORUNOYO」活動時間：12月4日〜12月30日

今年冬天一起到橫濱欣賞夜間燈光秀，無論是情侶、家庭或姊妹出遊，都能在這場盛大的活動中，創造最浪漫的旅行回憶！

https://yorunoyo.yokohama/

一日遊 觀光 公園

