東京必吃地瓜甜點店！烤地瓜、地瓜蒙布朗… 來品嚐日本秋天的味覺吧

【撰文:Shinon/ 窩日本】

日本人常說食欲之秋，秋天有很多當季的食材 – 栗子、葡萄、梨子、秋刀魚，還有地瓜！地瓜雖然看起來平平無奇，但日本的地瓜甜度高，口感細緻，用作料理或是甜點都非常合適。以下就是3家可以在東京品嚐到的絕品地瓜美食！

1. 烤地瓜專門店ふじ(Fuji)

想要最徹底感受日本地瓜的滋味，當然就是吃烤地瓜！位於豪德寺的烤地瓜專門店ふじ，一年365日都提供多種不同的烤地瓜，從有名的安納芋、紅春香(紅はるか)到罕見的Halloween Sweet(ハロウィーンスイート)或是白色的Shiroborori(しろほろり)都有。

每一種都有不同特徵，有些比較甜，有些口感比較軟滑，更有帶蜜的品種，跟朋友來一起比較不同品種的地瓜也不錯呢！

地址：東京都世田谷区豪徳寺1-7-11

2. & OIMO TOKYO CAFE

這是一家專門販售以熟成蜜地瓜製作、無麩質甜點的咖啡廳，位於時尚的中目黑地區。

從外帶的蛋糕到地瓜特製料理等等，他們所使用的安納芋地瓜由種子島契約農家一貫管理生產，帶有濕潤香甜的口感。招牌商品「巴斯克乳酪蛋糕」曾榮獲 Amazon洋式點心部門第1名，地瓜與香氣濃郁的起司結合，帶來香甜與微苦風味。

在店內用餐的可以嚐嚐地瓜聖代，滿滿的地瓜蓉覆蓋在蜜地瓜霜淇淋上，底層結合了榛果蛋白餅、杏仁海綿蛋糕與酥脆的餅乾粒，增添多層次口感，同時享受濃郁豐厚的地瓜奶油。

地址：東京都目黒区青葉台1-14-4 CONTRAL nakameguro 1F

3. 芋ぴっぴ。

地瓜甜點專門店芋ぴっぴ。在日本全國有多家分店，在關東地區如淺草、鎌倉等地都可找到他們的店舖！他們主打外帶的地瓜甜點，方便邊走邊吃。從烤地瓜到烤地瓜布蕾、紫地瓜蒙布朗，以及地瓜脆片等小吃，很多選擇！

他們最受歡迎的甜點是「1mm 絹絲紫地瓜冰淇淋」，店員會在客人面前使用特製機器，把細如絲線的紫地瓜泥擠在冰淇淋上，非常吸晴！地瓜泥口感滑順且香氣濃郁，加上冰涼的冰淇淋，內裡還隱藏著地瓜與鮮奶油，層次豐富又美味。

淺草店地址：東京都台東区浅草2-3-24

鎌倉店地址：神奈川県鎌倉市小町2-8-16 1F

