快訊

「馬桶地瓜球」LINE貼圖復活還多5大便表情！「表情貼小傢伙」新增5款一次看

新壽放手北士科 輝達「星艦落地」北市府還有兩道關卡

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

歡慶2025聖誕節！東京迪士尼度假園區「聖誕節活動」11月熱鬧登場

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

今年冬天，東京迪士尼度假區將再次化身為夢幻的聖誕國度！從高聳的聖誕樹到各個角落的細緻裝飾，整座樂園都瀰漫著溫暖與浪漫的氛圍。不論是情侶約會、家庭出遊還是好友相聚，都能在這裡留下最難忘的回憶！

【東京迪士尼樂園】

🎄玩具奇妙聖誕

繽紛歡樂的聖誕遊行盛大展開！為了實現寄到聖誕老人玩具工廠的許願信，聖誕老人和精靈精心製作的玩具偕同米奇等迪士尼好友們熱鬧登場！

閃耀著魔法的表演中，玩具們活力四射，和你共同慶祝聖誕時光。

演出期間：2025年11月11日～12月25日

演出時間：約45分鐘

除了自由觀賞的區域外，亦規劃迪士尼尊享卡、東京迪士尼度假區假期套票專用的觀賞區。

🎄東京迪士尼樂園電子大遊行～夢之光

隨著熟悉的迪士尼樂曲響起，燦爛奪目的花車接連登場，為東京迪士尼樂園的夜空增添無盡光彩。閃爍的燈飾與悠揚的旋律交織，營造出夢幻般的氛圍。

包括《阿拉丁》與《玩具總動員》等人氣作品的角色，將乘坐絢麗花車亮相，與你一同沉浸在充滿夢想的夢幻氛圍中。

活動期間：2025年11月11日～12月25日

演出時間：每日1場，約45分鐘

除了自由觀賞的區域外，亦規劃迪士尼尊享卡、東京迪士尼度假區假期套票專用的觀賞區。

🎄鄉村頑熊劇場「聖誕鈴音樂會」

11月1日～2026年1月12日限定，「鄉村頑熊劇場《聖誕鈴音樂會》」限定登場！

18隻性格鮮明又充滿幽默感的頑熊們，將帶來一場熱情洋溢的西部鄉村音樂演出，快跟著旋律拍手、打節拍，一起沉醉在輕快愉悅的聖誕音樂時光！

地點：西部樂園

演出時間：約15分鐘

【東京迪士尼海洋】

🎄迪士尼聖誕節迎賓會

在地中海港灣，米奇與好友將換上聖誕限定服裝，搭乘船隻向遊客致意。聖誕老人也會現身，一同傳遞節日的喜悅。

演出地點：地中海港灣

演出時間：約15分鐘

【兩園區共同活動】

🎄聖誕裝飾

整個園區將換上華麗的聖誕新裝。世界市集中央矗立著約15公尺高的巨型聖誕樹，夜晚閃耀迷人光芒；而灰姑娘城堡前，則會出現以「玩具奇妙聖誕」為主題的裝飾，營造出童話般的節慶氛圍。

🎄星彩聖誕煙火

伴隨著聖誕音樂，璀璨的煙火將在夜空綻放，如星星般點亮整片園區，為一天的遊玩畫下最浪漫的句點。

地點：園區全域

時間：每日1場，約5分鐘

窩日本推薦閱讀：日本經營管理簽證修正了！最新申請條件是什麼？改正後影響有多大？多久可以拿到永住權？　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

迪士尼 東京 聖誕樹

窩日本

追蹤

延伸閱讀

文旦修剪枝幹焚燒丟棄增空汙碳排 台南農改場力推現地粉碎

緬甸軍方突襲詐騙園區 查獲大量黑市Starlink設備

陸軍砲訓部搬遷啟動 原址將成台南永康發展新區

藍晒圖文創園區評鑑與管理惹議 業者憂制度不透明、議員促檢討改善

相關新聞

歡慶2025聖誕節！東京迪士尼度假園區「聖誕節活動」11月熱鬧登場

今年冬天，東京迪士尼度假區將再次化身為夢幻的聖誕國度！從高聳的聖誕樹到各個角落的細緻裝飾，整座樂園都瀰漫著溫暖與浪漫的氛圍。不論是情侶約會、家庭出遊還是好友相聚，都能在這裡留下最難忘的回憶！

員工旅遊、商務行程「日本關東篇」｜台灣企業最愛包車路線，東京、橫濱一路不踩雷

東京、橫濱一路暢行！關東是企業旅遊與出差延伸行程的熱門地。行程節奏彈性高，從會議、考察到員旅放鬆，全就能全搞定。

小資遊東京！省錢住宿攻略不能少 CP值超高的民宿、青年旅館一次看

日本早已成為台灣人出國旅遊優先考慮的名單之一，再加上日本廉航盛行，飛東京、【FunTime小編群】大阪各地的機票非常便宜，去日本的門檻大幅降低，如果出國除了機票以外還可以再省下一些錢的話，相信會玩得更加盡興。因此小編本期整理了幾間便宜、CP值又高的東京民宿和其他類型住宿推薦給大家，讓大家加入東京旅館清單，省下更多旅費！

帶孩子也能輕鬆玩東京！必備平價、公寓式飯店、主題飯店懶人包這裡看

【FunTime小編群】想帶著家裡的小朋友一起出國旅遊，卻不知道該如何選擇最適合的飯店嗎？別擔心～今天小編就來介紹幾間東京親子住宿，有設備齊全的公寓式飯店、夢幻童趣的主題式飯店還有貼心提供兒童備品租借的親子友善飯店，帶小孩出遊也能睡得安心、玩得盡興！

2025東京新開幕「必逛地標5選」 潮流、動漫、親子景點一網打盡

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】東京每年都會誕生新的話題景點，2025年更是熱鬧非凡。從大型商場、動漫迷朝聖景點，到潮流公園與動物咖啡廳，讓自由行旅客再訪東京也能發現新驚喜。以下整理出五大最新亮點，帶你

去日光東照宮旅遊時別錯過這些了！日光推薦美食及伴手禮7選(下)

本文接續"去日光東照宮旅遊時別錯過這些了！日光推薦美食及伴手禮7選！(上)"，將介紹四個日光不可錯過的小吃及伴手禮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。