歡慶2025聖誕節！東京迪士尼度假園區「聖誕節活動」11月熱鬧登場

今年冬天，東京迪士尼度假區將再次化身為夢幻的聖誕國度！從高聳的聖誕樹到各個角落的細緻裝飾，整座樂園都瀰漫著溫暖與浪漫的氛圍。不論是情侶約會、家庭出遊還是好友相聚，都能在這裡留下最難忘的回憶！

【東京迪士尼樂園】

🎄玩具奇妙聖誕

繽紛歡樂的聖誕遊行盛大展開！為了實現寄到聖誕老人玩具工廠的許願信，聖誕老人和精靈精心製作的玩具偕同米奇等迪士尼好友們熱鬧登場！

閃耀著魔法的表演中，玩具們活力四射，和你共同慶祝聖誕時光。

演出期間：2025年11月11日～12月25日

演出時間：約45分鐘

除了自由觀賞的區域外，亦規劃迪士尼尊享卡、東京迪士尼度假區假期套票專用的觀賞區。

🎄東京迪士尼樂園電子大遊行～夢之光

隨著熟悉的迪士尼樂曲響起，燦爛奪目的花車接連登場，為東京迪士尼樂園的夜空增添無盡光彩。閃爍的燈飾與悠揚的旋律交織，營造出夢幻般的氛圍。

包括《阿拉丁》與《玩具總動員》等人氣作品的角色，將乘坐絢麗花車亮相，與你一同沉浸在充滿夢想的夢幻氛圍中。

活動期間：2025年11月11日～12月25日

演出時間：每日1場，約45分鐘

除了自由觀賞的區域外，亦規劃迪士尼尊享卡、東京迪士尼度假區假期套票專用的觀賞區。

🎄鄉村頑熊劇場「聖誕鈴音樂會」

11月1日～2026年1月12日限定，「鄉村頑熊劇場《聖誕鈴音樂會》」限定登場！

18隻性格鮮明又充滿幽默感的頑熊們，將帶來一場熱情洋溢的西部鄉村音樂演出，快跟著旋律拍手、打節拍，一起沉醉在輕快愉悅的聖誕音樂時光！

地點：西部樂園

演出時間：約15分鐘

【東京迪士尼海洋】

🎄迪士尼聖誕節迎賓會

在地中海港灣，米奇與好友將換上聖誕限定服裝，搭乘船隻向遊客致意。聖誕老人也會現身，一同傳遞節日的喜悅。

演出地點：地中海港灣

演出時間：約15分鐘

【兩園區共同活動】

🎄聖誕裝飾

整個園區將換上華麗的聖誕新裝。世界市集中央矗立著約15公尺高的巨型聖誕樹，夜晚閃耀迷人光芒；而灰姑娘城堡前，則會出現以「玩具奇妙聖誕」為主題的裝飾，營造出童話般的節慶氛圍。

🎄星彩聖誕煙火

伴隨著聖誕音樂，璀璨的煙火將在夜空綻放，如星星般點亮整片園區，為一天的遊玩畫下最浪漫的句點。

地點：園區全域

時間：每日1場，約5分鐘

